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本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普上周五在社交媒體上指責大陸違反貿易休戰協議，隨後又說他預計和大陸國家主席習近平通話。美股午後一度擴大跌幅，也因為彭博報導美國計劃擴大對大陸科技制裁範圍。路透
美國總統川普上周五在社交媒體上指責大陸違反貿易休戰協議，隨後又說他預計和大陸國家主席習近平通話。美股午後一度擴大跌幅，也因為彭博報導美國計劃擴大對大陸科技制裁範圍。路透

美國股市上周五（5月31日）收復盤中失地，為5月劃下2023年底來最佳單月句點。美股能否延續反彈之勢，將取決本周公布的就業報告，也受制於美國總統川普對待關稅的態度。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股反彈寫35年最強5月 本周須緊盯就業報告、川普對關稅態度

標普500指數上周五接近平盤，那斯達克綜合指數小跌0.3%，道瓊工業指數由黑翻紅，轉而上漲0.1%。整個5月，標普500指數上漲超過6%，為2023年來最佳單月表現，也是35年來最佳5月；那斯達克5月大漲近10%，也是2023年11月來最佳單月漲勢。道瓊同月上漲3.8%。

費城半導體指數上周五下跌2.1%，台積電ADR跌1.9%，較台北交易溢價19.5%。台積電（2330）據報導正評估在阿聯建設晶圓廠的可能性。費半5月月線仍大漲12.5%，台積電ADR則勁揚16%，是兩年來最佳單月表現。

美國總統川普上周五在社交媒體上指責中國大陸違反貿易休戰協議，隨後又說他預計和中國國家主席習近平通話。美股午後一度擴大跌幅，也因為彭博報導美國計劃擴大對大陸科技制裁範圍。

彭博：台積評估阿聯蓋晶圓廠 能否拍板取決美國態度

彭博資訊引述知情人士報導，台積電（2330）正評估是否在阿聯興建一個大型的先進晶片製造基地，也已就此和川普政府官員討論，因為此重大投資項目能否拍板，將取決於美國政府的態度。

根據報導，目前討論中的項目是投資建設超大晶圓廠（gigafab），類似台積電在亞利桑那州建設的六座工廠園區。據了解，近幾個月來，台積電多次與美國中東事務特使及阿聯MGX的代表會談。MGX在當地是一家具有影響力的投資實體。

相關磋商早在拜登任期內就已經啟動，但隨著拜登卸任而不了了之。消息人士指出，此計畫的時間表仍不明朗，即便成行，至少也要數年後才能動工。

鋼鋁輸美關稅倍增至50% 川普宣布周三生效

川普宣布將從鋼鋁關稅從25%調升至50%，表示此舉有助保護美國勞工，並有利日本製鐵和美國鋼鐵合作。新關稅將於周三生效。川普表示，他尚得批准和日鐵的最終條款。

加拿大已警告，將對美國目前的「不正當且非法的關稅」以及未來可能徵收的關稅實施報復。

美財長：川習近期通話

美國財長貝森特表示，他相信川普和習近平之間的最新貿易衝突「將很快得到解決」，並表示雙方通話「很快就會進行」。他在接受CBS《國情察看》節目訪問也表示，美國「絕不會違約」，但他並未透露財政部何時會用盡資金。

華盛頓郵報報導，川普預料最快本周簽署多項和無人機有關的行政命令，可能終止新型的中國大陸製無人機在美國銷售，如此勢必衝擊消費級無人機市場，並加劇美中科技和貿易衝突。

此外，彭博報導川普政府計劃推出新規，擴大對大陸科技業的管制，將受制裁企業的子公司一併納入監管範圍。

OPEC+ 同意續增產原油 持續加速重建石油供給

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）上周六同意連續三個月大幅提高石油產量，無視俄羅斯等大型成員國抱持異議，持續加速重建石油供給。

根據OPEC+網站聲明，以沙烏地阿拉伯為首的產油國在視訊會議上同意，7月提高石油產量每日41.1萬桶，增幅與5月和6月相同，可見政策從捍衛油價快速轉向積極壓低價格。OPEC+指出，7月增產原因是全球經濟展望穩定及目前市場基本面穩健，石油庫存處於低水準就反映這些現象。

美國 川普 台積電

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