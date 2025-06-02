美恐禁售陸製新型無人機

知情人士透露，美國總統川普總統預料最快本周將簽署多項與無人機有關的行政命令，可能終止新型的中國大陸製無人機在美國銷售，從而衝擊消費級無人機市場，並加劇美中科技和貿易衝突。

華盛頓郵報報導，白宮在敲定多項行政命令，包括責成美國情報機構加速評估大疆創新（DJI）和道通（Autel Robotics）等中國大陸無人機製造商，是否構成國家安全風險。若評估認定這些陸製無人機確實構成國安風險，可能要求中國大陸企業遵循新的許可要求，從而新型號的陸製無人機在美銷售。

白宮籌備中的行政命令，也包含要求聯邦政府更積極投資美國無人機產業，並且尋求更新聯邦法規，規範商用無人機能合法飛行的地點，強制要求執行聯邦航空管理局（FAA）執行一項規定，允許鐵路、石油與天然氣設施及主題樂園等民間業者，要求FAA限制商用無人機飛越其設施。

白宮草擬中的無人機新政策，成為川普政府對中國大陸鷹派立場的最新例證。智庫「捍衛民主基金會」（FDD）資深研究員辛格頓認為，這項無人機行政命令「不只是禁令，更是產業韌性藍圖」，若執行得當，可催化擴大美國生產規模、強化供應鏈。