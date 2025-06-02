南韓總統大選 押注能源、消費股

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

南韓選民在經歷六個月的政局動盪後，將於3日選出新任總統，分析師表示，政局明朗有助提振南韓股市，能源、券商和消費用品等類股將成為最大受惠者，而新政府可能推出刺激措施及追加預算，也可能推升南韓公債殖利率。

南韓執政黨候選人金文洙與在野黨的李在明等兩位主要候選人，政見都有利於股市，民調領先的李在明矢言要讓Kospi指數翻漲一倍至5,000點，並將致力於加強董事會對股東的責任。金文洙也承諾，將透過對長期股東減稅和降低股息收益稅率，支持市場。

韓國投資管理公司（KIM）投資組合經理人金棋白（音譯）認為，無論結果如何，韓股都會有價值重估（re-rating）行情」，稅改和公司治理是助長這種樂觀情緒的主因。

李在明承諾扶持股市，可望帶動交易量，使券商股價更上層樓，潛在贏家包括未來資產證券和Kiwoom證券等。他還計劃將已買回庫藏股的註銷制度化，可能刺激許多企業集團的股價上漲，包括持有大量庫藏股的LS集團、SK公司和三星物產等公司。

能源股方面，若支持核電的金文洙勝選，核能股有望延續漲勢，但再生能源股可能承受壓力。

李在明 南韓 券商

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