美股走向 緊盯關稅進展

受美總統川普緩課關稅鼓舞，美股標普500指數5月大漲6.2%，寫下2023年11月來最大單月漲幅，展望6月，美股可能遭遇一段走勢顛簸期，須緊盯半導體與藥品關稅進展、以及美債殖利率。

「股票交易員年鑑」主編賀許認為，估值高昂、避險需求淡靜，加上投資人持有的部位已飽和，使美股後市回檔機率較大。換言之，美股6月報酬率可能減弱。彭博資訊編製的數據顯示，過去30年來，標普500指數6月平均漲幅僅0.2%，表現遠不如其他11個月份平均漲0.8%的表現。

美股6月將面臨多重考驗，首先是聯準會（Fed）訂於18日宣布的利率決策，再隔兩天，「三巫日」降臨，屆時大量股票選擇權到期，將加劇行情波動，6月底則遇上基金季末投資組合再平衡，且季節性因素也不利後市，過去70年來，在美總統大選後的年頭，標普500指數6月初走勢常欲振乏力。

一些分析師警告，川普關稅政策面臨法律挑戰後，以他的個性，很可能未來數周祭出新關稅，特別是對進口半導體和藥品加徵關稅。

分析師並警告，國會審議中的川普「大而美法案」，內含兩大「香蕉皮」，恐讓美股滑一大跤。其中之一是「899條款」升高對外國投資額外徵稅的可能性，恐嚇跑投資人，另一隱憂是美國財政惡化顧慮加深，可能使公債殖利率進一步攀高。