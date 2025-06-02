ECB 本周將降息1碼

隨著歐元區主要經濟體5月通膨降溫、美歐關稅戰將衝擊經濟，歐洲央行（ECB）本周預料將降息1碼至2%。

ECB將於5日公布利率決策，預估將降息1碼，為去年6月以來第八次降息，且可能維持鴿派語調，對今年稍晚進一步降息保持開放態度。彭博資訊經濟學家預測，ECB將於9月再降息1碼，若對等關稅暫緩期過後，美國啟動加徵額外關稅，ECB可能加碼寬鬆。

ECB經濟學家也預料將調降歐元區通膨預測。ECB上次發布通膨預測是在3月，當時川普政府尚未調高對歐盟和其他地區的進口關稅。

經濟學家認為，美國加徵關稅將使歐洲商品需求減少、拖慢經濟，並使大陸廉價商品轉銷歐洲市場，可能會削弱歐元區通膨，而且歐元兌美元升值、以及全球經濟可能疲軟的預期拖累能源價格，也都幫助壓低通膨。

在美國總統川普計劃提高鋼鋁關稅一倍到50%後，歐盟執委會上周表示，準備進行報復，可能升高美歐關稅戰。