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全球現代國防類股 火熱

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

儘管美股尚未重回新高水準，其他國家股市依然廣泛上漲，德國、加拿大、巴西、墨西哥及南非都創新高，主要靠「全球現代國防」題材驅動。英國也將轉向備戰模式，「持續」充實彈藥庫存

彭博資訊分析師指出，國防類股是歐股漲勢的亮點，美國總統川普4月2日發表解放日宣言以來，彭博歐洲國防特選指數累積跳漲21%，除了空中巴士，所有成分股的股價均高於4月2日的水準，主因是美國促成俄烏和談的進程停滯、以及德國、法國、波蘭致力擴充軍備。

在「全球現代國防」題材的帶動下，相關類股已從價值股轉為成長股，軍工產業今年的獲利成長率預估中位數，如今已超越彭博的加速科技題材。

在彭博的33個題材中，「全球現代國防」題材今年來的表現最優異，累計上漲34%，比彭博世界指數高2,819個基點。不過，國防類股面臨的最大風險並非估值偏高，而是比其他產業更容易受到市場波動與資金動能的影響。一旦市場風險偏好轉弱，國防股可能首當其衝。

另外，在俄烏戰爭未有緩解跡象之際，英國政府計劃投資15億英鎊（20億美元）興建六座彈藥工廠，以強化其國防產業，並累積軍火以滿足日增的需求，這是英國預定2日公布的戰略國防評估的一環。

受數十年來投資不足與支援烏克蘭影響，英國已幾乎耗盡軍火庫存，儘管英國大多自主生產自有彈藥，但先前的工黨政府決定將爆炸性武器的生產外包給美、法等國。

英國國防大臣希利說：「（俄羅斯總統）普亭非法入侵烏克蘭所帶來的痛苦教訓，是國防產業的支持有多強大，軍隊就能多強大。」「我們正強化英國的工業基礎，以加強嚇阻敵人，提高英國海內外的安全性。」

英國 庫存 國防

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