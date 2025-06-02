美債殖利率與美元脫鉤 增添投資人避險操作難度

美國公債殖利率與美元匯率長期以來同漲同跌的緊密連結已告斷裂，兩者的相關性在上月降至近三年低點，反映投資人對美國總統川普決策、以及聯準會（Fed）獨立性的憂慮，對美國債匯造成不同程度的壓力，構成投資人避險操作的挑戰。

在川普4月2日宣布「解放日」關稅後，美國10年期公債殖利率從4.16%一度衝到4.6%，之後溫和回降到4.42%，但同期美元指數累計貶值4.8%，5月兩者之間的相關性已降到近三年來低點。

瑞士銀行G10匯率策略主管加利洛斯表示，「政策愈不確定，投資人就愈可能提高避險比率。如果投資人提高現有美元資產的避險比率，美元將承受沈重賣壓」。

川普的「大而美」租稅法案，加上最近穆迪摘除美國的3A頂級信評，已使美國財政赤字能否維持，成為投資人更關注的焦點，壓抑美債價格，川普抨擊Fed主席鮑爾，也令市場驚恐。Apollo首席經濟學者史洛克指出，美國信用違約交換（CDS）合約的利差目前與希臘及義大利處於相同水準。

Citadel證券公司全球利率交易主管帕斯指出，「市場主要擔憂，美國是否正在削弱美元的體制可信度」。

過去美債殖利率變動的主要推力，都是投資人依據貨幣政策及經濟前景的預期，但鋒裕匯理（Amundi）全球外匯主管柯尼格表示，當前新形態可能使尋求安全資產的投資人，面臨更高的風險。

高盛分析師指出，投資人正在質疑，各種資產之間的相關性是否已大幅轉變，「新的憂慮是…Fed獨立性與財政永續性引發的資產（走向）類型看起來最明顯不同」「最近美元疲軟、公債殖利率上升及美股走低的現象…已構成投資組合的避險挑戰」。

高盛指出，投資人應針對美元疲軟布局，尤其是對歐元、日圓及瑞士法郎，而且「這些新風險使投資人更有理由布局一些黃金」。