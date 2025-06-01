誰當選能提振股市？南韓總統大選本周登場 盤點股市的潛在贏家

南韓選民在經歷六個月的政局動盪後，將於3日選出新任總統，分析師表示，政局明朗有助提振南韓股市，能源、券商和國內消費等類股將成為最大受惠者，而新政府可能推出刺激措施及追加預算，也可能推升南韓公債殖利率。

南韓執政黨候選人金文洙與在野黨李在明等兩位主要候選人的政見都有利於股市，民調領先的李在明矢言要讓Kospi指數翻漲一倍至5,000點，並將致力於加強董事會對股東的責任。金文洙也承諾，將透過對長期股東減稅和降低股息收益稅率，支持市場。

韓國投資管理公司（KIM）投資組合經理人金棋白（音譯）認為，無論結果如何，韓股都會有價值重估（re-rating）行情」。稅改法和公司治理法是助長這種樂觀情緒的主因。

彭博資訊報導，李在明承諾扶持股市，可望帶動交易量，券商股價有望更上層樓，潛在贏家包括未來資產證券和Kiwoom證券等公司。他還計劃將已買回庫藏股的註銷制度化，可能刺激許多企業集團的股價上漲。持有大量庫藏股的LS集團、SK公司和三星物產等公司股票預料有上漲空間。

能源股方面，若支持核電的金文洙勝選，核能股有望延續漲勢，但再生能源股可能承受壓力。李在明則呼籲擴大再生能源來源，並承諾2040年關閉所有燃煤電廠。他也反對建造新核電廠。

由於李、金兩人都說選後要推出刺激措施，可望提振國內零售商需求，樂天購物和現代百貨等公司股價今年將漲超過48%，漲幅將是逾十年最大。外國基金也青睞KB金融集團等銀行股，銀行指數今年已漲22%。