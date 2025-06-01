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進軍長程線 印度靛藍航空再下訂30架空巴A350客機

聯合報／ 記者甘芝萁／印度新德里即時報導
IndiGo今天在國際航空運輸協會（IATA）年會上與空中巴士代表簽署訂購30架空中巴士A350客機的合作備忘錄，讓旗下廣體客機機隊總數來到60架。記者甘芝萁／攝影
IndiGo今天在國際航空運輸協會（IATA）年會上與空中巴士代表簽署訂購30架空中巴士A350客機的合作備忘錄，讓旗下廣體客機機隊總數來到60架。記者甘芝萁／攝影

第81屆國際航空運輸協會（IATA）年會（AGM）和世界航空運輸高峰會（WATS），今年在印度新德里舉行，主辦單位為印度籍的低成本航空靛藍航空(IndiGo)。IndiGo方才也宣布擴大其寬體機隊布局，將原先已訂購的30架空中巴士A350客機，再加碼轉換30架選擇權為確定訂單，總數達到60架。現場同步與空巴代表簽署合作備忘錄（MOU），展現推進長程航線與國際市場的雄心。

IndiGo於2006年首航以來，一直運營以空中巴士A320為主力的機隊，提供全經濟艙座位布局。2015年8月，IndiGo訂購了250架空中巴士A320neo系列飛機，價值270億美元，創下當時空中巴士歷史上最大的單筆訂單。2019年10月，IndiGo又訂購了300架空中巴士A320neo系列飛機，價值330億美元，打破了自己的紀錄。2023年6月，IndiGo再訂購500架空中巴士窄體噴氣式飛機，價值逾數十億美元，為歷史上最大飛機交易，飛機預計將在2030年至2035年之間交付。

近年來IndiGo快速成長，已成為全球第三大運營國內線的航空市場，同時也逐步增加國際線的市場，截至2025年，已有91個國內航點、40個國際航點，預期2026年國內航點將增加到95個、國際航點增加到51個。

IndiGo執行長Pieter Elbers在國際航空運輸協會（IATA）年會上全球媒體進行簡報。記者甘芝萁攝
IndiGo執行長Pieter Elbers在國際航空運輸協會（IATA）年會上全球媒體進行簡報。記者甘芝萁攝

空巴 空中巴士 印度

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