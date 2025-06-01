進軍長程線 印度靛藍航空再下訂30架空巴A350客機

第81屆國際航空運輸協會（IATA）年會（AGM）和世界航空運輸高峰會（WATS），今年在印度新德里舉行，主辦單位為印度籍的低成本航空靛藍航空(IndiGo)。IndiGo方才也宣布擴大其寬體機隊布局，將原先已訂購的30架空中巴士A350客機，再加碼轉換30架選擇權為確定訂單，總數達到60架。現場同步與空巴代表簽署合作備忘錄（MOU），展現推進長程航線與國際市場的雄心。

IndiGo於2006年首航以來，一直運營以空中巴士A320為主力的機隊，提供全經濟艙座位布局。2015年8月，IndiGo訂購了250架空中巴士A320neo系列飛機，價值270億美元，創下當時空中巴士歷史上最大的單筆訂單。2019年10月，IndiGo又訂購了300架空中巴士A320neo系列飛機，價值330億美元，打破了自己的紀錄。2023年6月，IndiGo再訂購500架空中巴士窄體噴氣式飛機，價值逾數十億美元，為歷史上最大飛機交易，飛機預計將在2030年至2035年之間交付。