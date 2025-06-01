國際航空運輸協會年會印度新德里登場 總理莫迪將出席

第81屆國際航空運輸協會（IATA）年會（AGM）和世界航空運輸高峰會（WATS），今年會議在於本月1日到3日在印度新德里舉行，除了全球航空領導人齊聚一堂外，印度總理莫迪預計將向與會代表發表主題演講。而這也是睽違42年IATA年會回到印度舉辦，今年會議將由印度籍的低成本航空靛藍航空(IndiGo)主辦，會議主題將聚焦航空業的財務前景、能源安全、再生能源和永續航空燃料生產之間的關係等。

國際航協理事長威利·沃爾什(Willie Walsh)表示，印度在全球航空業中的地位發生了翻天覆地的變化，尤其是在過去的十年裡。印度的飛機訂單量創下了紀錄，經濟實現了令人矚目的增長，基礎設施建設也達到了世界一流水平。印度航空業直接僱用了369,700名員工，創造了56億美元的GDP。如果將間接影響、誘發影響和旅遊影響計算在內，總數將上升至770萬個就業機會和536億美元的CGD（1.5%）。

IndiGo執行長兼國際航空運輸協會理事會主席Pieter Elbers也說，航空業是全球一股強大的推動力，在印度尤為明顯，印度航空市場正在快速蓬勃發展，並為該國的社會經濟成長做出了巨大貢獻，而靛藍航空正處於這一上升趨勢的前沿。他說，很榮幸邀請國際航空協年會再次在印度舉行，期待在這場全球盛會上展示印度市場令人振奮的發展以及印度的熱情好客，這是屬於印度的時代！

今年會議約有1700名參與者註冊參加，其中包括行業領袖、政府官員和媒體，會議主軸將討論航空業的財務前景；印度如何策略性地利用航空推動發展；能源安全、再生能源和永續航空燃料生產之間的關係；航空淨零融資，以及不斷變化的全球稅收格局等。