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稀土問題攪局！陸恢復出口「步履緩慢」 美媒：美中貿易休戰面臨破裂風險

中央社／ 台北1日電
美國「華爾街日報」報導，由於中國在恢復稀土出口的問題上步履緩慢，引發美國指責背棄協議，美中之間的貿易休戰正面臨破裂風險。美中示意圖。 圖／AI生成
美國「華爾街日報」報導，由於中國在恢復稀土出口的問題上步履緩慢，引發美國指責背棄協議，美中之間的貿易休戰正面臨破裂風險。美中示意圖。 圖／AI生成

美國華爾街日報」報導，由於中國在恢復稀土出口的問題上步履緩慢，引發美國指責背棄協議，美中之間的貿易休戰正面臨破裂風險。

華爾街日報（WSJ）31日引述知情人士做了上述披露。報導說，日內瓦會談達成協議的關鍵是北京在重要礦產方面作出讓步。作為90天休戰的條件，美方向中國副總理何立峰提出盼中國恢復稀土出口。何立峰在與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會談的最後幾個小時同意了這項要求。

報導提到，代表通用汽車、豐田汽車、福斯汽車和現代汽車等主要汽車製造商的貿易組織負責人在5月9日致美國川普政府官員的一封信中提出了迫切的擔憂。

汽車創新聯盟（AAI）在信中表示，若無法可靠地獲得這些元素和磁鐵，汽車供應商將無法生產關鍵的汽車零部件，包括自動變速器、車燈、電機、動力轉向及攝影鏡頭等。

美國汽車零件供應商組織汽車與設備製造商協會（MEMA）也簽署了這封信。信件說，若沒有這些重要的汽車零部件，美國汽車工廠的生產中斷只是時間問題。

這些組織表示，在嚴重的情況下，這可能包括需要減少產量，甚至關閉汽車裝配線。汽車創新聯盟總裁兼執行長波賽拉（John Bozzella）以及汽車與設備製造商協會行政總裁Bill Long表示，這種情況尚未解決，仍然令人擔憂。

波賽拉指出，貝森特和葛里爾在日內瓦與中國官員會談時，汽車問題被提上了議事日程。

報導表示，中國控制著全球9成以上的磁鐵加工能力，並在4月初實施了限制措施，要求出口商從北京獲得許可證。這些磁鐵用於汽車、戰鬥機和家用電器等各種產品。

報導引述消息指出，5月12日以後，何立峰履行稀土承諾的意願明顯減弱，原因是當天美國商務部警告，禁止在全球範圍內使用華為「昇騰」人工智慧晶片，北京認為這是美國一種新的攻擊，並向華盛頓表達了不滿。

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