印度與台灣教育交流再深化 當地小學首團赴新竹交流

印度和台灣的教育交流再度深化，新德里常春公學（Evergreen Public School）14名小學生將在3名老師帶領下前往台灣，與新竹縣東興國小進行為期一週的交流。

台灣目前在印度設了40座台灣教育中心，共有36位台灣教師在印度各地教華語課程，過去雙方教育的合作著重在大專院校，但經過幾年的醞釀，如今已開始中、小學層級的交流。

駐印度代表處教育組組長陳立穎告訴中央社記者，台灣和印度的中、小學於2022年開始有密切互動，經過一段時間透過線上方式的交流，雙方終於在今年開始有實體上的互訪。

駐印度代表葛葆萱表示，台灣與印度過去的交流合作，著重在大專院校，但從2022年開始，也開始推動雙邊中、小學的教育合作與交流，很高興先前新竹縣東興國小到德里做參訪，也很開心現在換印度的學校也將派團到台灣，希望這能開創一個新的局面，讓台灣和印度更年輕的世代，就有彼此認識、交流合作的機會，也藉此加強兩國間的情誼，並增加未來更多合作的可能性。

新德里常春公學國際計畫協調員古普塔（Sunayana Gupta）告訴中央社記者，對本校的學生來說，這是一個很好的機會。一開始校方有點擔心，不知道孩子們能否適應，但新竹縣東興國小1月時來做交流時，兩校學生們相處得十分融洽，所以現在輪到印度的學生要到台灣，小朋友們對造訪台灣充滿了期待。

駐印度代表處教育組2022年3月24日開始啟動「台灣、印度中、小學國際教育交流」，至今促成100間印度學校與台灣學校在教育部的平台上媒合，進行交流或簽訂姐妹校合作備忘錄。

新竹縣東興國小今年1月有15名4到6年級的學生，到印度參加為期8天的「印度姐妹校國際教育交流活動」，期間除獲葛葆萱的接見，也與印度的小朋友聯手演出，讓雙方對彼此的文化有更深的認識。