「1關鍵能力」連裁員名單都閃過！哈佛職涯專家揭CEO最愛人才特質

摘要 執行力強的人，不只是把事情做完，而是做得更快、更好、更完整。無論你身處基層還是管理職位，這項能力都能直接影響績效與升遷速度。

企業CEO不惜代價也要招攬的夢幻人才，有何特質？

紐約大學史登商學院教授、企管專家蘇西．威爾許（Suzy Welch）[註] 認為，成功人士有一項特質經常被大家忽略——就是「執行力」。

她在自己逾40年的職涯中發現，年輕專業人士與MBA學生，常把競爭力焦點放在創意、人脈或策略眼光上。執行力反而是重要性被嚴重低估的能力。

在紐約大學授課時，蘇西回憶，曾經有一名學生滿面愁容走進了她的辦公室。這位學生剛收到一份來自前任上司與同事的360度互評報告，報告內容讓這位學生崩潰。

為什麼專業人士不喜歡被稱讚「執行力強」？

蘇西不認為學生的報告很糟，恰恰相反；她認為這份評價報告根本稱得上亮眼。問題出在哪裡？

她很快地發現癥結點，原來學生更希望同事讚賞她在公司提出的創意點子、敏銳的數據分析與卓越的人際領導力；她想聽到的評價是：「她啟發同事、帶領公司突破極限！」這類的稱讚。

然而，蘇西卻從這份評價報告中，發現學生真正難能可貴的一項特質，是她極強的執行力——她的學生總是提前完成上司交代的任務，行事效率高且一向品質保證，從不延誤。

蘇西馬上安慰學生：「妳的優勢堪稱是CEO夢寐以求的人才！妳的同事形容妳可靠、果斷、極具責任感。」

同學無奈地回：「可是我想當領導者，這些評價只是說我很會做事，根本不像個領袖。」

蘇西忍不住嘆氣，身為企管顧問40年的經驗讓她體會：執行力（Execution）才是職涯的關鍵技能（killer app），但這點卻往往被年輕專業人士嚴重低估。

「讓人心安」的人，往往是升遷第一排

蘇西認為，「執行力」絕非單一技能，而是一組結合組織規劃、時間管理與主動性的綜合能力。這項能力，讓人不僅能按時完成工作，更能提前預見障礙、主動拆解問題，確保任務圓滿收尾，對成果展現全盤負責的態度。

蘇西指出，執行力強的人，不只是把事情做完，而是做得更快、更好、更完整。無論你身處基層還是管理職位，這項能力都能直接影響績效與升遷速度。當企業進行升遷、人事調度等決策時，最終讓老闆拍板的，往往不是簡報技巧、創意思維或人脈廣度，而是「這個人是否值得信賴、辦事是否讓人安心」。

她說，擔任企業顧問的那幾年，經歷了公司無數次裁員或升遷決定，她一次一次看到，一個人的執行能力，是企業決定要不要「留人」的關鍵性因素。

說白了，執行力就是「說得少，做得多」，對岸抖音也常出現這類：「想都是問題，做才有答案」的職場勵志語錄，可見優異的執行力，才是企業最看重的人才特質。

蘇西表示，二、三十歲的年輕求職者或許明白「為人誠信」是職場基石，卻需要幾年後才能體悟：優異出色的執行力，本質也是一種誠信，這代表你對同事、對公司、對自己負責。

執行力不只是準時上班、會議不遲到、遠端會議開鏡頭那麼簡單，它還意味著：

‧提前個幾天交專案，成果超越預期

‧承諾要打30通陌生開發電話，實際卻打出50通

‧主動認養實習生指導計畫，並真正投入心力

‧能說「這件事交給我」，而且每次都做到

不可否認，創意與人際能力都重要，「好點子」能為職涯加速，「好相處」有助升遷（畢竟沒人想提拔難以共事的同事）；但更符合現實的情況是，老闆願意提拔的人才，都擁有穩健扎實的執行力。

當然，對某些人而言，執行力是天賦；他們也許會押寶在「我懂產品細節」或「我認識高層」上。這些因素短期有利，但無法長久。

因為企業最終選擇信賴、提拔的，是那些「說到做到，而且做得漂亮」的人。

[註] 蘇西．威爾許博士畢業於哈佛大學與哈佛商學院，曾任邁阿密犯罪記者、貝恩（Bain & Co）公司顧問，以及《歐普拉雜誌》與《華爾街日報》的專欄作家，是美國NBC電視台節目《今日秀》（Today Show）的常駐嘉賓。蘇西著有三本暢銷書，最新出版的《成為你自己》（Becoming You）一書，奪下亞馬遜排行榜冠軍，更被譽為職涯行動指南。

資料來源：CNBC、Indeed、Suzy Welch

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《原文哈佛職涯專家：CEO們會不惜代價，聘請具有「這種特質」的人》