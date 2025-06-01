比俄烏初開戰還低…國際油價低於65美元 專家：有利消費者、苦了生產商

產油國聯盟決定增產，加上美國總統川普呼籲鑽探石油和關稅政策，使國際油價跌至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來最低點。分析師說低油價有利消費者，對生產商則不然。

法新社報導，國際基準布倫特北海原油目前每桶低於65美元，遠不及2022年主要產油國俄羅斯全面入侵烏克蘭後所創下的每桶逾120美元。

油價下跌使全球通膨速度放緩，也提振依賴進口原油國家的經濟成長，例如大多數歐洲國家。

英國經濟顧問公司Cebr的經濟學家辛赫（Pushpin Singh）告訴法新社，原油價格走跌有助降低交通及生產成本，繼而有利於進一步拉低物價；消費者手頭更寬裕，就能從事更多休閒觀光等非必需消費。

但辛赫指出，儘管油價走跌部分成因源於川普（Donald Trump）貿易政策，但金屬等其他貨品的投入成本恐將飆漲，對於通膨的淨影響仍難預料。此外，低油價也會削弱再生能源的競爭力，可能拖累綠色科技的投資。

挪威能源市場研究公司睿諮得能源（Rystad Energy）分析師李昂（Jorge Leon）則表示，油價逼近或低於每桶60美元，「顯然不利頁岩油生產商」。

一些開採頁岩油氣的公司已經宣布減少對二疊紀盆地（Permian Basin）的投資，這個地方位於美國德州與新墨西哥州之間。

對於沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）來說，各成員國對低油價的忍受力差別很大。

李昂說道，沙烏地、阿拉伯聯合大公國、科威特擁有的貨幣存底，讓它們更容易借款並注資多元化的經濟計畫。

盛寶銀行大宗商品策略主管韓森（Ole Hansen）預測，長期贏家可能會是OPEC+主要產油國，尤其是中東國家，它們將取回2022年開始自願減產以來所失去的市場占有率。

OPEC+增產則可能直接衝擊伊朗、委內瑞拉等經濟高度仰賴石油收入的國家，奈及利亞等借款能力受限的OPEC+成員國也可能受創。

非OPEC成員國蓋亞那近年因發現石油，國內生產毛額（GDP）大幅成長，如今恐面臨經濟放緩的風險。