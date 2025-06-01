輝達研發輸陸「B30」晶片！可連結多顆晶片打造運算叢集 吸引陸科技大廠

The Information報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）正在研發一款可銷往中國大陸的新晶片，這款產品將首次允許當地客戶連結多顆晶片、打造高效能運算叢集。

這款暫名為B30的晶片將成為運算叢集的組成元件之一，已吸引字節跳動、阿里巴巴與騰訊等中國大陸科技大廠的興趣。輝達已向客戶表示，預計今年生產超過100萬顆B30晶片。

此舉正值美國加強管制先進晶片銷陸，不過美方的規定聚焦於限制單一晶片的效能。

輝達已一再針對中國大陸市場調整晶片設計，以符合美國的晶片出口管制。不過該公司已用盡所有手段，在降低晶片規格的同時，盡力維持產品在當地市場的競爭優勢。