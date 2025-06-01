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被判壟斷線上搜尋 Google：將提出上訴

中央社／ 舊金山31日綜合外電報導

線上搜尋龍頭谷歌（Google）今天表示，將針對Google非法壟斷線上搜尋市場的裁決提出上訴。前一天，這家科技巨頭也敦促美國聯邦法官撤銷強制Google分拆Chrome瀏覽器的建議。

法新社報導，Google在社群平台X寫道：「我們將等待法院的意見，我們仍然堅信法院最初的裁決錯誤，並期待最終的上訴。」

聯邦法官2024年夏天作出判決，認定Google非法建立並維持它在網路搜尋的壟斷地位。

美國司法部如今要求進行的補救方案，有可能讓網路版圖改頭換面：一是Google出脫Chrome瀏覽器，二是禁Google與手機製造商達成預設安裝該搜尋引擎的獨家協議。

美國司法部同時要求，總部位於加州的Google強制分享生成Chrome搜尋結果的數據。

Google今天表示，美國司法部的提案「保留了政府決定誰可以獲得Google用戶數據的權利，而不是法院」。

Google提出更有限的解決措施，包括允許手機製造商預設Google Play應用程式商店，但不預先安裝Chrome或搜尋引擎。法官預計將在8月對提議的解決方案做出裁決。

美國 網路 司法

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