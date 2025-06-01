美科技管制 擬擴及中國企業子公司

彭博資訊五月卅一日報導，川普政府計畫推出新規，擴大對中國大陸科技行業的限制，將受制裁企業的子公司一併納入監管範圍。

相關官員正在起草一項規則，要求與受制裁企業旗下的子公司進行交易時，必須獲美國政府許可。這項新政策的目的是要防止受制裁企業通過設立新子公司規避現有限制措施。

這項新規將適用於被列入實體清單、軍事最終用戶清單及指定制裁名單的企業，適用標準為母公司持有子公司過半股權。

在美國遏制中國技術崛起的行動中，華為、長江存儲等中國主要半導體設計與製造企業，已被列入美國的實體清單。

知情人士說，新規最快有機會在六月公布，但相關規則及制裁的內容和時間尚未最終確定，仍可能有所調整。新規一旦發布，美國預料將對部分中國主要科技公司實施新一輪制裁。

報導指出，這項舉措可能加劇美、中緊張，尤其是在川普五月卅日指責中國違反雙方在瑞士日內瓦達成的初步關稅協議後。美方為限制中國獲取先進半導體而實施的出口管制已引發中方不滿，而北京對關鍵礦產出口的限制也激起川普政府強烈反彈。

這項政策最早由川普提名的美國商務部負責出口管制的助理部長提名人海德，在四月初一場國會聽證會提出。去年底美國聯邦眾議院外交委員會也曾建議類似做法，批評現行實體清單制度效果不彰，亟需改革。