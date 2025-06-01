OPEC+同意續增產原油 持續加速重建石油供給

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）5月31日同意連續第三個月大幅提高石油產量，無視俄羅斯等大型成員國抱持異議，持續加速重建石油供給。

根據OPEC+網站聲明，以沙烏地阿拉伯為首的產油國在視訊會議上同意，7月提高石油產量每日41.1萬桶，增幅與5月和6月相同，顯示政策從捍衛油價快速轉向積極壓低價格。OPEC+指出，7月增產原因是全球經濟展望穩定及目前市場基本面穩健，石油庫存處於低水準就反映這些現象。 圖／經濟日報提供

不過，官員透露，OPEC+大幅提高石油供給，其實是因為沙烏地阿拉伯想懲罰哈薩克與伊拉克等產量過高成員國，以及從美國頁岩油鑽探業者和其他競爭對手手中奪回市占率。要求匿名的會議代表透露，俄羅斯、阿爾及利亞及阿曼曾要求暫停提高石油產量。

OPEC+ 4月首度宣布將以比原定計畫高兩倍的幅度提高石油產量後，國際油價一度跌破每桶60美元，寫下四年低點。瑞銀集團（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）認為，市場可能視最新協議為小利多，原因是一些投資人原本擔心增產幅度會更大。

布蘭特原油7月期貨合約5月30日到期，交投較熱絡的8月合約價格下跌0.9%，報每桶62.78美元。摩根大通預測，隨著OPEC+增產導致全球每日石油供給比需求多200多萬桶，布蘭特原油期貨價格今年稍晚將跌至每桶「50多美元區間上緣」。

對一些分析師而言，OPEC+提高石油供給完全合乎邏輯。隨著暑假出遊潮湧現，美國石油需求未來數月將上升，中東進入空調使用尖峰期則意味部分石油將由該區自行消費。

顧問公司Energy Aspects研究主管沈恩（Amrita Sen）說：「目前基本面很穩健，庫存少之又少。目前是OPEC+擴大供給石油的好時機，我認為沒有不這麼做的理由。」國際貨幣基金（IMF）估計，國際油價需要高於每桶90美元，才能支應沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼（Mohammed bin Salman）的大規模支出計畫。

沙烏地阿拉伯正在對抗持續飆升的預算赤字，該國已被迫減少投資大型計畫，例如未來城Neom。