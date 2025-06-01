亞馬遜 全球擴建資料中心

亞馬遜網路服務（AWS）執行長賈曼（Matt Garman）表示，亞馬遜正在全球積極擴大伺服器機房，並尋求強化取得最新輝達人工智慧（AI）晶片的途徑。

AWS作為全球最大算力租借及資料儲存公司，在今年稍早已在墨西哥啟用一系列資料中心。賈曼29日接受彭博電視訪問時說，亞馬遜也正於智利、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、臺灣與德國建立新設施。

亞馬遜曾表示，其AI業務正朝向每年帶來數十億美元收入的目標邁進。賈曼也說，這個數字指的是AWS帶來的收入，並代表客戶對其按需提供AI服務的使用量。

如同競爭對手微軟及字母公司旗下的Google，亞馬遜也追求增強其處理AI任務的能力。

賈曼表示，該公司正與輝達合作，增加其最新高階AI晶片GB200的庫存，並開放給AWS客戶測試。他並強調，需求十分強勁。

賈曼也說，若有機會在AWS上託管OpenAI的模型，他將十分歡迎。

OpenAI模型目前由微軟提供的服務所支援，但已在今年稍早獲得許可，若微軟不繼續支援，可以另尋夥伴。

賈曼也說，「我們鼓勵所有合作夥伴能夠在其他平台上提供服務。我也希望其他人能採取相同的做法」。他說，如果亞馬遜的夥伴Anthropic所建立的AI模型Claude，最終到微軟的雲端運算平台上，那也沒關係。