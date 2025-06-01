軟銀、英特爾 合作AI記憶體

日媒報導，軟體銀行（Softbank）和英特爾正在研發一款新型的人工智慧（AI）用記憶體晶片，大幅減少耗電量，將有助於日本打造高效率的AI基礎設施。

東京電視台（TV Tokyo）報導，軟銀已和英特爾及東京大學在日本成立一家名為「Saimemory」的合資公司，將利用英特爾和東大分別擁有的先進技術，來開發出低耗電且低成本的新一代記憶體，目標是比現行的先進記憶體至少儲存容量大一倍、耗電量減少40%，並大幅降低成本。

軟銀將為這家新公司的最大股東，出資約30億日圓（2,080萬美元）。該公司計劃花費的初期研發經費約為150億日圓。

日本官民基金產業革新投資機構（JIC）3月收購的新光電氣工業也將參與開發。

其他日媒報導，該公司的目標是在兩年內完成試作品，再判斷是否進一步量產。軟銀半導體開發負責人丹波廣寅向東電表示：「目前計畫十分順利。低耗電且低成本的記憶體需求非常大。」

目前用於生成式AI運算處理的HBM晶片，主要是由南韓的SK海力士和三星電子生產。日本廠商只負責供應材料和製造設備。