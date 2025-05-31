美股6月續漲機率多大？ 緊盯半導體關稅、美債殖利率

美股標普500指數5月大漲6.2%，寫下1990年來最大5月漲幅紀錄，月線漲幅也是2023年11月來最強，主要受美國總統川普緩課關稅鼓舞。問題是，這股凌厲的漲勢會延續到6月嗎？

「股票交易員年鑑」主編賀許說：「交易員對川普的關稅震懾策略已感到麻木。這波大漲後，美股可能在未來數周遭遇一段走勢顛簸期，因為川普2.0政府可能試圖落實更多戲劇化的貿易政策。」

賀許認為，估值高昂、避險需求淡靜，加上投資人持有的部位已飽和，使美股後市回檔機率較大。

換言之，美股6月報酬率可能減弱。彭博資訊編製的數據顯示，過去30年來，標普500指數6月平均漲幅僅0.2%，表現遠不如其他11個月份平均漲0.8%的表現。

分析師指出，川普關稅不確定性掩蓋輝達（Nvidia）首季財報亮眼的光芒，使美股29日（周四）漲不太動，已顯示這波漲勢踢到鐵板。

美股6月面臨多重障礙

展望6月，美股遭遇的第一個重大考驗，將是聯準會（Fed）訂於6月18日宣布的利率決策。

再隔兩天，「三巫日」降臨，屆時大量的股票選擇權到期，將加劇行情波動。

6月底，則會遇上基金季末投資組合再平衡。

這些都是美股未來一個月向上攻堅必須面對的重要挑戰，能否跨越這些障礙欄，攸關多頭動能是否續強、把標普500指數拱向6,000點重要心理關卡。

季節性因素也不利後市

根據歷史經驗，未來數月似乎不利美股續強。賀許說，過去70年來，在美國總統大選後的年頭，標普500指數6月初走勢通常欲振乏力，因為投資人傾向在夏季出遊時節來臨前獲利了結，如果5月股價大漲，比如說今年，就更是如此。

「5月賣股退場」的華爾街俗諺，指的就是5月到10月並非持有股票的好時機。賀許說，1970年代初期以來，標普500指數在這六個月期間平均漲幅僅1.8%。

再者，近幾周來，基金經理人已降低現金部位，並且大買美股，多頭氣勢旺盛，這令人懷疑還有誰會接棒進場買進。

川普可能宣布晶片和藥品關稅

一些分析師也警告，川普政策變化莫測，意味美股最近的漲幅可能化為烏有。儘管美國國際貿易法院周三宣判「解放日關稅」違法，但隔天上訴法院又暫緩關稅無效禁令。

按川普不認輸的個性，加上在關稅事務上握有巨大的權力，川普很可能在未來數周祭出新的關稅，特別是對進口半導體和藥品加徵關稅，那將給股市投下震撼彈。儘管輝達和其他大型科技公司上季營收表現耀眼，但新關稅大刀若出鞘，這些巨型股一旦摔跤，不拖累大盤也難。

BBB法案內含兩大香蕉皮

分析師並警告，國會審議中的川普「大而美法案」（big, beautiful bill），內含兩大「香蕉皮」，可能讓美股滑一大跤。

其中之一是「899條款」，此條款升高對外國投資額外徵稅的可能性，儘管今年美股表現比全球股市遜色，可能使這個條款見光死，但仍可能嚇跑投資人。

另一隱憂是美國財政惡化顧慮加深，若導致公債殖利率進一步攀高，將削弱美股的吸引力。

市場擔心川普BBB預算法案恐造成赤字支出擴增，迫使財政部擴大發債，進而推升公債殖利率。傳統上，債券殖利率走高時，股市通常表現欠佳，科技股首當其衝。

道瓊市場數據顯示，基準的美國10年期公債殖利率5月躍升24.5個基點至4.418%，30年期美債殖利率月線升25.2個基點至4.931%，都寫下2024年12月來最大單月升幅紀錄。對Fed利率政策敏感的2年期殖利率收在3.914%，全月升幅29.5個基點是去年10月來最大。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。