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OPEC+宣布7月大幅增產 連續3個月提高產量

中央社／ 維也納31日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯、俄羅斯及另外6個主要的「石油輸出國家組織與盟國」（OPEC+）成員國今天宣布，7月將大幅增加原油產量。圖／路透社
沙烏地阿拉伯、俄羅斯及另外6個主要的「石油輸出國家組織與盟國」（OPEC+）成員國今天宣布，7月將大幅增加原油產量。圖／路透社

沙烏地阿拉伯俄羅斯及另外6個主要的「石油輸出國家組織與盟國」（OPEC+）成員國今天宣布，7月將大幅增加原油產量。

法新社報導，根據聲明，這些產油國將每天增加生產41萬1000桶油，與5月和6月的增產目標相同，為OPEC+先前計劃增產量的3倍多。

彭博（Bloomberg News）指出，這將是OPEC+連續第3個月增產。

OPEC+近年來減產幅度最大的8個成員國（稱為V8）原本實施每天減產220萬桶油，以提高油價

但OPEC+成員國今年初決定逐漸增產，隨後又開始加速增產。

油價 沙烏地阿拉伯 俄羅斯 OPEC

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