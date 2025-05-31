投機風氣再起？川普政策三連發 美銀分析師：恐引發新一輪泡沫

美國銀行（BofA）分析師認為，川普提倡減稅、降低關稅及降低利率的政策三連發，可能讓投機風氣再起，並在市場上引發新一輪泡沫。

Business Insider報導，美銀投資策略師哈內特（Michael Hartnett）30日表示，川普政策可能在市場上引發新一輪投機泡沫。他說，這些政策可能會促使資金進一步撤離債券，並轉進股票市場的多個領域，其中最受矚目的就是人工智慧（AI）及組成「科技七雄」的科技巨頭股票，此外還有加密貨幣。

哈內特點出，股市與債市之間的關係，可做為市場泡沫情形的徵兆。傳統上「債券為主，股票為輔」的動態關係被反轉，是過往投機熱潮的標誌，在先前的14次市場泡沫中，有12次都出現類似市場行為。

美國30年期公債殖利率在上周攀至2008年以來最高水準，因市場擔憂共和黨預算案將增加美國政府赤字。哈內特也補充，基於過往的市場狂熱跡象，科技七雄股票在價格登頂前，有可能再迎來30%的漲幅。

哈內特所預測的情況可能已在發生，因過去數周內，所謂的「低品值股票」表現都優於整體股市。瑞銀（UBS）所彙編的一籃子低品質股票（包含GameStop及AMC等迷因股）自4月8日觸底以來，表現輕易跑贏標普500大盤。

加密幣最近幾周也上漲，顯示投資人已渡過4月因關稅動盪引發的大拋售，市場上投機與追逐風險的氛圍再度回返。上周比特幣價格漲破11.2萬美元，寫歷史新高。