克服土地廣袤與嚴寒 挪威將達標售出新車俱為EV

挪威北部的芬馬克位處偏遠北極圈內，當地麋鹿不比人少，夏季日照短、冬季則雪崩隨時會埋過道路。然當地已從幾年前幾無電動車，蛻變為去年賣出新車裡有74%為電動車。

芬馬克（Finnmark）74%的數字在挪威只是低標；挪威全國去年新車銷售裡超過90%為電動車（EV），上月賣出新車中電動車比例更高達97%。挪威2017年訂下2025年底前要達標售出新車100%為零碳排，如今已快實現。

華盛頓郵報指出，在芬馬克最大城阿塔（Alta）一間Skoda經銷店內，銷售員德拉格蘭（Orjan Dragland）也驚訝這項轉變。也不過5年前，店內展示廳還全都是燃油車，如今倉庫內已全是電動車。

相較之下，美國去年售出新車裡僅8%為電動車，歐元區為13%，已成電動車大國的中國也只有27%。

挪威訂的氣候目標堪稱全球最具雄心之一，計劃2030年底前實現碳中和，削減道路交通碳排是關鍵一環。雖然推廣電動車部分訴諸民眾環保意識，但使之真正普及的還是經濟誘因：政府的優渥補助，加上來自化石燃料收益的間接支撐，大幅降低電動車購買與用車成本。

民眾更負擔得起電動車利於挪威致力讓上路汽車邁向脫碳；民間業者也更願意承擔風險設置充電站，然後隨充電站在挪威愈趨普及，挪威人對電動車接受度又更高，形成良性循環。

交通研究學者塞特爾（Simen Rostad Saether）說：「挪威的經驗，其實就是在於建立信心。」

讓電動車成為更負擔得起的選擇

挪威政府是於1990年代初期開始推廣電動車，當時除著眼削減碳排外，也希望能建立起國內電動車產業。幾十年下來雖然國產電動車失敗（挪威今日的電動車全為進口），卻靠政府獎勵成功讓民眾接受電動車。

最重要的是，挪威政府讓電動車購買與租賃免課25%的增值稅，為車主省下數千美元，同時還免除進口稅與登記稅。

隨路上的電動車數量開始超過燃油車，挪威政府開始調整部分優惠措施。現在一些特定價格的車款得付增值稅，電動車主不再享市區停車免費和免收每年開車所需稅款；之前上高速公路與渡輪免費，現改成打折收費。

不過挪威許多電動車仍較燃油車便宜，至少不會較貴，而且維修保養成本更低，尤其在歐洲油價高漲（挪威還包含碳稅）的情況下更具吸引力。

計程車司歐森（Tommi Olsen）估計，改用電動車讓他的開支減少約20%。阿塔當地主要計程車公司現在75%使用電動車，目標是今年10月前達標100%。

挪威汽車聯盟（Norwegian Automobile Federation）判明，嚴寒天氣下電動車平均續航里程會減少約20%。但挪威人選擇以家用熱泵讓車內變暖，而不靠車子的電池，也有人加穿雪衣以節省車內供暖所需的供電。

反觀歐陸其他地方，燃油車的稅款仍偏低使電動車經常淪為較貴的選擇。車業情報機構JATO Dynamics的專家穆尼奧斯（Felipe Munoz）表示，一輛緊緻的電動車在歐元區去年平均要價3萬2700歐元（約新台幣111萬），燃油車則為1萬9000歐元（約新台幣64.5萬）。

挪威推廣電動車成功的背後其實有些弔詭。挪威是歐洲最大石油、天然氣生產國，化石燃料收入撐起挪威追求綠色生活的理想。挪威將化石燃料利潤投資到價值1.7兆美元的全球最大主權財富基金，基金投資回報挹注政府開支，進而讓政府容易提供環保相關的優惠。

挪威電動車成功經驗可能無法成為他山之石，但獨立研究機構SINTEF的專家認為，當年推動電動車成本高昂，挪威得用石油賺的錢補貼電動車發展，如今電動車軟硬體的成本已降低很多，其他國家有很多不同方式推廣，像是把重點放在鼓勵基礎設施普及和建立民眾信心。

普設充電網絡

挪威推廣電動車時力求確保駕駛人不用跑老遠找充電站。大多數人在家為車充電，而法定的「充電權」更保障公寓居民都能有為愛車充電的權益（例如可要求安裝充電樁，費用由大樓管委會負擔）。

挪威的充電站點堪稱綿密，且電力大多來自再生能源；官方數據顯示，挪威1684個站點有9771個快充樁。挪威輕易達標歐盟規定主要幹道快充站60公里的間距，即便偏遠如芬馬克，兩個快充站間最長距離也僅128公里。

反觀與挪威面積相近的美國新墨西哥州，根據美國能源部資料，州內僅有419個快充樁。

缺乏充電基礎設施仍是美國推行電動車的一大障礙，連帶抑制民間對投資相關基建的意願。興建與養護充電樁所費不貲，在許多地區由於駕駛人需求不足，導致充電站難以達到盈虧平衡。

而在挪威，起初由政府扮演建置充電網絡的積極角色。有時為確保主要幹道固定間距都能有充電站點，政府會在充電營運商競爭性招標時，提供高達100%的設置成本補助。不過自2022年6月起，新建的乘用車充電站已完全由市場主導設置；至於重型卡車等的充電基礎設施，政府仍持續提供支持。

減少整體車輛數 挪威的下一課題

更多充電站點出現，讓消費者信心跟著增長。而隨電動車擁有率擴大，更多民間企業願意承擔風險建充電站。駕駛電動車的人一多，充電站營運商自然不易虧本。

不過挪威還是有努力空間。雖然去年挪威成為全球首個電動車數量超越燃油車的國家。但由於過去鼓勵將柴油作為過渡燃料，柴油車輛目前約占所有汽、卡車1/3，且這些車輛可能還會使用多年。

此外，一些挪威人買電動車不是來接替舊有燃油車，而是當第二輛車作為體驗，這使挪威人的汽車擁有量大幅增長，增加整體交通流量。環保人士認為落實氣候目標不該是擁有更多電動車，而是純粹應減少汽車數量。