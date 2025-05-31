Google Duo今年9月走入歷史 用戶快備份以免資料遭刪除

Google整併旗下服務，視訊應用程式Google Duo將正式走入歷史。該公司預告，2025年9月起，Duo殘留的舊版功能將全面停止支援，用戶若有需要保存的通話或訊息內容，應及早完成備份。

Duo最初於2016年推出，主打簡潔直觀的操作介面，深受一般用戶喜愛，還內建塗鴉、面具與視覺特效等輕鬆互動功能。不過，隨著遠距溝通需求攀升，Google於2020年將原本商務導向的Meet平台開放給所有用戶，並陸續強化虛擬背景、即時字幕與降噪等進階功能。

2022年起，Google開始整合旗下兩款視訊服務，Duo雖已與Meet合併，為了平衡原用戶體驗，部分功能仍暫時保留。然而，這段過渡期即將結束，Google宣布這些遺留功能將於今年秋天全面關閉，未來視訊服務將統一由Google Meet承擔。

對於仍有通話或訊息紀錄需求的使用者，Google提醒，相關資料請於2025年9月前備份完畢，以免屆時無法存取或遺失。