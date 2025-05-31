快訊

「海角七號」大大30歲倒數！被導演要求增胖10公斤委屈：不漂亮了

MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

中正路改名爭議 苦苓3理由反對：不是中央地方都靠夭沒錢？「別瞎折騰了」

聽新聞
0:00 / 0:00

別指望中國屈服！摩根大通執行長示警 美國最大威脅是「內部敵人」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
摩根大通公司董事長兼執行長戴蒙。資料照片。路透
摩根大通公司董事長兼執行長戴蒙。資料照片。路透

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）30日分享他對美中關係日益緊張的看法，警告別指望中國大陸會向美國屈服，美國的最大威脅也不是中國，而是「內部敵人」（enemy within）。

CNN報導，戴蒙在加州西米谷（Simi Valley, CA）舉行的雷根國家經濟論壇（Reagan National Economic Forum）上表示：「中國是潛在對手，他們在許多方面表現出色，也面臨不少問題。但我真正擔心的是我們自己。我們能否整頓好自己，我們自己的價值觀、能力與管理」。

戴蒙還警告稱，美中僵局不會輕易化解。他說，「各位，他們並不害怕。認為他們會向美國低頭的這種想法，我可不會指望。」

戴蒙表示，他同意波克夏公司執行長巴菲特的看法，即美國「具有常態韌性」（normalcy resilient），但這次情況不同。戴蒙說，「我們必須齊心協力，必須迅速行動。」

戴蒙說，美國面臨「管理不善」的問題，並呼籲改革許可程序、監管制度、移民政策、稅制、市中心學校以及醫療保健體系。他表示，如果這些問題能夠獲得解決，美國經濟年成長率有望達到3%。

戴蒙並引用論壇稍早其他與會者的發言指出：「今天在台上所談的，是一種極為嚴重的管理不善。無論是州政府、市政府，還是退休金度…這類事情將拖垮我們」。

美國 美中關係

延伸閱讀

美國台灣傳統週 台體大訪團舞蹈表演展多元文化魅力

美最高法院挺川普 允政府撤銷50萬移民合法身分

COVID新變異株流向美國 專家預警夏季疫情升溫

華爾街日報：中國延宕稀土出口 日內瓦協議瀕危

相關新聞

別指望中國屈服！摩根大通執行長示警 美國最大威脅是「內部敵人」

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）30日分享他對美中關係日益緊張的看法，警告別...

美擬對陸科技產業堆出新規 防受制裁企業藉子公司規避限制

川普政府據報計劃推出新規，擴大對大陸科技行業的限制，將受制裁企業的子公司一併納入監管範圍。相關官員正在起草一項規則，要求...

SpaceX星艦試飛失敗 2026年底飛火星目標不變

科技大亨馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）巨型火箭「星艦」（Starship）本週稍早試飛任務失敗後，他仍預期這艘...

美個人消費支出明顯降溫 聯準會6月利率可望不變

美國4月個人消費支出（PCE）明顯降溫，通膨也僅微幅上升，雙雙顯示經濟活動正在減緩；儘管關稅對通膨的影響雖尚未反映，但民...

川普當面施壓鮑爾降息 認為不調降利率不利經濟

美國總統川普29日在白宮會見聯準會（Fed）主席鮑爾，這是川普第二個任期以來首次與鮑爾面對面會談。川普的重點依然是敦促聯...

印度第1季GDP大增7.4%

印度上季經濟表現大幅超越市場預期，主要受營建和製造業帶動，在貿易緊張加劇之際，進一步鞏固其做為下一個全球主要成長引擎的地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。