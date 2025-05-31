別指望中國屈服！摩根大通執行長示警 美國最大威脅是「內部敵人」

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）30日分享他對美中關係日益緊張的看法，警告別指望中國大陸會向美國屈服，美國的最大威脅也不是中國，而是「內部敵人」（enemy within）。

CNN報導，戴蒙在加州西米谷（Simi Valley, CA）舉行的雷根國家經濟論壇（Reagan National Economic Forum）上表示：「中國是潛在對手，他們在許多方面表現出色，也面臨不少問題。但我真正擔心的是我們自己。我們能否整頓好自己，我們自己的價值觀、能力與管理」。

戴蒙還警告稱，美中僵局不會輕易化解。他說，「各位，他們並不害怕。認為他們會向美國低頭的這種想法，我可不會指望。」

戴蒙表示，他同意波克夏公司執行長巴菲特的看法，即美國「具有常態韌性」（normalcy resilient），但這次情況不同。戴蒙說，「我們必須齊心協力，必須迅速行動。」

戴蒙說，美國面臨「管理不善」的問題，並呼籲改革許可程序、監管制度、移民政策、稅制、市中心學校以及醫療保健體系。他表示，如果這些問題能夠獲得解決，美國經濟年成長率有望達到3%。

戴蒙並引用論壇稍早其他與會者的發言指出：「今天在台上所談的，是一種極為嚴重的管理不善。無論是州政府、市政府，還是退休金度…這類事情將拖垮我們」。