快訊

「阿積電」傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

柯建銘代中選會預告？發文「7月26日、8月23日」罷免投票

就是現在！快去取「午時水」…命理師曝：端午5大轉運妙招

美擬對陸科技產業堆出新規 防受制裁企業藉子公司規避限制

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
川普政府據報計劃推出新規，擴大對大陸科技行業的限制，將受制裁企業的子公司一並納入監管範圍。路透
川普政府據報計劃推出新規，擴大對大陸科技行業的限制，將受制裁企業的子公司一並納入監管範圍。路透

川普政府據報計劃推出新規，擴大對大陸科技行業的限制，將受制裁企業的子公司一併納入監管範圍。相關官員正在起草一項規則，要求與受制裁企業旗下的子公司進行交易時，必須獲得美國政府許可。這項新政策的目的是要防止受制裁企業通過設立新子公司規避現有限制。

彭博引述知情人士報導，這項新規將適用於被列入實體清單、軍事最終用戶清單 （Military End User List）及特別指定國民清單（Specially Designated Nationals）的企業，適用標準為母公司持有子公司超過50%的股權。

在美國遏制大陸技術崛起的行動中，華為、長江存儲等大陸主要半導體設計與製造企業，已被列入美國的實體清單。

新規最快有機會在6月公布，但知情人士說，相關規則及制裁的內容和時間尚未最終確定，仍可能有所調整。新規一旦發布，美國預計將對部分大陸主要科技企業實施新一輪制裁。

報導指出，這項舉措可能加劇中美之間的緊張關係，尤其是在川普30日指責大陸違反雙方在日內瓦達成的關稅協議後。美方為限制大陸獲取先進半導體而實施的出口管制已引發中方不滿，而北京對關鍵礦產出口的限制也激起川普政府強烈反彈。

據了解，這個政策最早由川普提名的美國商務部出口管制高級官員候選人海德 （Landon Heid）在4月初的一場國會聽證會上提出。去年底，美國眾議院外交委員會也曾建議類似的做法，批評現行實體清單制度效果不彰，亟需改革。

美國 川普 半導體

延伸閱讀

川普再發文：鋼鋁關稅加倍增至50% 6月4日生效

川普喊話鋼鐵稅衝50％ 大成鋼被點名：禮拜一發財？

卸下政府職務 馬斯克：會持續當川普朋友及顧問

川普：達成加薩新停火協議「非常接近了」

相關新聞

美擬對陸科技產業堆出新規 防受制裁企業藉子公司規避限制

川普政府據報計劃推出新規，擴大對大陸科技行業的限制，將受制裁企業的子公司一併納入監管範圍。相關官員正在起草一項規則，要求...

SpaceX星艦試飛失敗 2026年底飛火星目標不變

科技大亨馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）巨型火箭「星艦」（Starship）本週稍早試飛任務失敗後，他仍預期這艘...

美個人消費支出明顯降溫 聯準會6月利率可望不變

美國4月個人消費支出（PCE）明顯降溫，通膨也僅微幅上升，雙雙顯示經濟活動正在減緩；儘管關稅對通膨的影響雖尚未反映，但民...

川普當面施壓鮑爾降息 認為不調降利率不利經濟

美國總統川普29日在白宮會見聯準會（Fed）主席鮑爾，這是川普第二個任期以來首次與鮑爾面對面會談。川普的重點依然是敦促聯...

印度第1季GDP大增7.4%

印度上季經濟表現大幅超越市場預期，主要受營建和製造業帶動，在貿易緊張加劇之際，進一步鞏固其做為下一個全球主要成長引擎的地...

德擬對科技大咖課數位稅

德國政府正草擬計畫，準備對Meta、Google等跨國網路科技集團開徵10%的數位稅，可能進一步升高大西洋兩岸的貿易衝突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。