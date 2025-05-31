美擬對陸科技產業堆出新規 防受制裁企業藉子公司規避限制

川普政府據報計劃推出新規，擴大對大陸科技行業的限制，將受制裁企業的子公司一併納入監管範圍。相關官員正在起草一項規則，要求與受制裁企業旗下的子公司進行交易時，必須獲得美國政府許可。這項新政策的目的是要防止受制裁企業通過設立新子公司規避現有限制。

彭博引述知情人士報導，這項新規將適用於被列入實體清單、軍事最終用戶清單 （Military End User List）及特別指定國民清單（Specially Designated Nationals）的企業，適用標準為母公司持有子公司超過50%的股權。

在美國遏制大陸技術崛起的行動中，華為、長江存儲等大陸主要半導體設計與製造企業，已被列入美國的實體清單。

新規最快有機會在6月公布，但知情人士說，相關規則及制裁的內容和時間尚未最終確定，仍可能有所調整。新規一旦發布，美國預計將對部分大陸主要科技企業實施新一輪制裁。

報導指出，這項舉措可能加劇中美之間的緊張關係，尤其是在川普30日指責大陸違反雙方在日內瓦達成的關稅協議後。美方為限制大陸獲取先進半導體而實施的出口管制已引發中方不滿，而北京對關鍵礦產出口的限制也激起川普政府強烈反彈。

據了解，這個政策最早由川普提名的美國商務部出口管制高級官員候選人海德 （Landon Heid）在4月初的一場國會聽證會上提出。去年底，美國眾議院外交委員會也曾建議類似的做法，批評現行實體清單制度效果不彰，亟需改革。