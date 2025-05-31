快訊

醫用快篩傳不足⋯開放以家用替代 食藥署長：加速媒合供需

巴西經濟首季成長引領G20 農業成引擎

中央社／ 聖保羅30日專電

巴西地理統計局今天公布數據指出，巴西經濟在2025年第1季成長1.4%，是全球20大經濟體、20國集團（G20）中成長最高的國家，甚至超過中國（1.2%）和土耳其（1%）。

巴西政府對此歷史性經濟表現感到雀躍，但也顯示巴西面臨依賴大宗商品以及工業下滑的矛盾和挑戰。

根據巴西地理統計局（IBGE）的數據，農業部門成長12.2%，是巴西經濟成長的引擎，抵銷了工業停滯（-0.1%）和服務業的溫和成長（0.3%）。

問題在於這些農業生產中，很大一部分的銷售目的地是巴西最大的貿易夥伴中國，占巴西農產品出口的32%。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府當前面臨的難題之一是，對中國銷售的另一個旗艦產品雞肉，因禽流感遭受衛生禁運的情況下，如何實現經濟多元化。

儘管巴西經濟在2025年第1季成長1.4%，但相較於2024年第1季，巴西（2.9%）仍落後於中國（5.4%）和印尼（4.9%）。巴西經濟呈現巨大矛盾，在大豆和礦石出口量創紀錄的同時，中國產品充斥其國內市場，中國的進口在本季度成長35%。

巴西財經報（Valor Econômico）引述巴西農業經濟分析師吉利歐（Leandro Gilio）的警告說，巴西工業缺乏競爭力，中國產品湧進國內市場可能會扼殺戰略生產部門。

巴西與中國的雙邊關係正處於微妙時刻，一方面，兩國之間的貿易額在今年1月至4月期間達到389億美元，另一方面，北京剛剛對巴西雞肉實施全面禁運。

巴西中國經濟專家黎貝洛（Lívio Ribeiro）表示，這場健康危機正考驗兩國夥伴關係的韌性，中國需要糧食，巴西需要投資，但不對稱的貿易關係需要靈活的外交手段予以平衡。

巴西農業部長法瓦羅（Carlos Fávaro）正在努力說服中國採取區域限制措施，例如僅暫停購買發現禽流感病例的南大河州（Rio Grande do Sul）生產的家禽和雞蛋。與此同時，巴西政府則押注新協定，以吸引中國對基礎設施的投資。

黎貝洛指出，國家經濟成長受到國際形勢和中國市場需求直接影響，隨著美國陷入技術性衰退（本季度下降0.2%）和美中貿易戰升級，巴西可能因此受益或受損，如果中國將大豆採購多元化轉向阿根廷，巴西成長可能受阻。

禽流感 巴西

延伸閱讀

1歲女嬰遭父活活咬死…全身遍布咬痕瘀傷 母控：從出生起就施暴

路透：巴西起訴比亞迪 控其在當地設廠期間「侵犯勞工權利」

不滿看AV！妒妻虐殺丈夫切斷生殖器燉煮吃掉 被捕1句令人膽寒

紐時：俄羅斯將巴西變成「間諜工廠」

相關新聞

義大利青年人才大舉出走 人口危機雪上加霜

義大利央行警告，受過教育的義大利年輕人，正出走國外，尋求更好的機會，讓苦於勞動力快速老化的該國經濟，面臨更嚴峻的壓力。

美股6月續漲機率多大？ 緊盯半導體關稅、美債殖利率

美股標普500指數5月大漲6.2%，寫下1990年來最大5月漲幅紀錄，月線漲幅也是2023年11月來最強，主要受美國總統...

OPEC+宣布7月大幅增產 連續3個月提高產量

沙烏地阿拉伯、俄羅斯及另外6個主要的「石油輸出國家組織與盟國」（OPEC+）成員國今天宣布，7月將大幅增加原油產量

投機風氣再起？川普政策三連發 美銀分析師：恐引發新一輪泡沫

美國銀行（BofA）分析師認為，川普提倡減稅、降低關稅及降低利率的政策三連發，可能讓投機風氣再起，並在市場上引發新一輪泡...

「川劇」一再逆轉…法人仍看好美科技股後市 關鍵原因曝光

美國國際貿易法院裁定川普對幾乎所有國家課徵關稅超越行政權限，下令川普政府撤銷這些措施，但29日美國聯邦上訴法院又暫時恢復...

黃金狂漲 工業金屬卻全面慘跌…全球經濟麻煩大了？

黃金價格今年來表現遠優於其他金屬，這對經濟而言或許是壞消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。