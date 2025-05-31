國際媒體揭維吾爾強迫勞動 跨國供應鏈德車企涉入

明鏡週刊等國際媒體聯合揭露中國官方持續推動「勞動力轉移計畫」，強迫新疆維吾爾族人離鄉、進入多地工廠工作，涉及產業橫跨汽車、電子、食品，其中不乏德國汽車與美韓等知名品牌供應鏈。

明鏡週刊（Der Spiegel）、紐約時報（The New YorkTimes）與英國調查新聞局（TBIJ）29日共同發布聯合調查報導，揭露中國政府透過「勞動力轉移計畫」，將大量新疆維吾爾族人送往中國多地工廠工作，手法疑涉強迫勞動。

跨國記者團隊分析中國統計資料、國際海關數據及數萬部抖音影片，識別出遍布中國11省、至少75家疑涉使用維吾爾族強迫勞動的工廠。這些工廠所生產的商品多數出口海外，涵蓋泰國食品、韓國電子品牌與美國零售業者等國際品牌供應鏈。

●從電子到食品 國際品牌工廠不乏維族勞動力

記者實地考察其中24家工廠，以其中一處位於江蘇省揚州的電子廠為例，廠區四周設有高牆、鐵絲網與崗哨，出入受到嚴密管控。門口警衛表示，近期曾有來自新疆的維吾爾族年輕人被送入工廠工作。

這些勞工負責生產印刷電路板，產品用途涵蓋智慧型手機、汽車電子與消費性電子設備。調查指出，該廠為南韓家電品牌LG的供應商，在廠內勞工上傳的抖音影片中，可見他們穿著印有LG標誌的制服。

另一家聘僱數百名來自新疆喀什與和田維吾爾工人的工廠，位於湖北隨州市，由泰國正大集團（CharoenPokphand Foods）投資設立，是中國最大雞肉加工廠之一，產品供應中國麥當勞與美國零售商沃爾瑪（Walmart）。

一名工人受訪時表示，每天工作15至16小時，幾乎無休，已連續工作3年，非常想念家鄉，但不願對記者多談細節。

根據隨州市政府公告，該市人力資源和社會保障局每月提供每名新疆工人500元人民幣（約新台幣2000元）補貼，資助這項轉移就業計畫。官方文件顯示，當地黨政幹部多次走訪該廠內設置的「新疆工作專組」，強調需「統一新疆外來務工人員的接納與安置流程」，並「為新疆－隨州就業工作站創造良好條件」。

長年研究新疆議題的德國人類學者鄭國恩（AdrianZenz）指出，中國每年約有3.8萬維吾爾族人被跨省派遣工作，高於2018年的2.7萬人，相關政策規模正持續擴張。

根據南開大學一份建議報告，中國政府將維吾爾的牧民與農民轉為工廠勞工，不僅有助於將其「整合進中國社會」，也可達成中共提出的「全面脫貧」政策目標。

鄭國恩分析，雖然工廠薪資普遍高於新疆本地，但工人幾乎無法選擇工作地點，也無權拒絕調派或辭職。他指出，這類安排表面上是扶貧與就業政策，實則剝奪維吾爾族人的選擇權與自由，構成強迫性質。

●賓士、BMW供應鏈廠商疑涉入 德國供應鏈法難監管

明鏡週刊的調查另聚焦德國企業，指出德國汽車產業雖已撤出新疆工廠，但仍難撇清供應鏈與強迫勞動的關聯。中國多家為德國車廠提供零件的供應商，出現在涉嫌使用新疆勞工的名單中，包括替福斯（Volkswagen）、賓士（Mercedes）與BMW供貨的汽車零組件或電子廠。

國際社會近年陸續針對新疆強迫勞動問題加強監管法規，德國自2023年起實施「供應鏈法」（LkSG），規定員工超過1000人的德國企業，須對境內外供應鏈執行人權與環境風險評估，若未履行責任將面臨罰鍰與投標禁令。

然而調查團隊就中國「勞動力轉移計畫」詢問賓士、BMW等德國車企的說法，企業多否認違法，強調不容忍任何形式的強迫勞動，同時坦言難以全面掌握中層與下游供應商的實際情況。

當前由梅爾茨（Friedrich Merz）領導的德國新任政府，為縮減官僚程序、減輕企業負擔，擬在2025年底前廢除供應鏈法，恐進一步削弱德國企業對中國供應鏈人權風險的審查義務。

「是什麼讓我們遠離父母和家鄉，終身悔恨，走入奴役？」、「我們有飯吃，卻沒人一起吃飯；有衣穿，卻沒有爸媽說我們穿得好看。」調查報導中也刊載不少工人透過影像與文字記錄自己日常與情緒的抖音影片，為「勞動力轉移計畫」下的真實處境，提供了少見的第一手視角。