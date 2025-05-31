SpaceX星艦試飛失敗 2026年底飛火星目標不變

中央社／ 洛杉磯30日綜合外電報導

科技大亨馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）巨型火箭「星艦」（Starship）本週稍早試飛任務失敗後，他仍預期這艘未來主力火箭於2026年底將開啟無人火星之旅。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）29日透過SpaceX發布線上影片，詳細說明「星艦」的發展進度。他今年3月曾表示，星艦將於2026年底前往火星並搭載機器人。

馬斯克承認其火星之旅最新發展進度，取決於星艦能否在試飛時克服許多技術挑戰，尤其是火箭升空後在地球軌道上進行燃料補給。

2026年底為火星與地球每2年一次軌道對齊，屆時兩星球距離最近，從地球發射太空船前往火星，航程耗時約7到9個月。

馬斯克在影片中表示，SpaceX有一半機率能在期限內達成這項任務。若星艦趕不上期限，SpaceX將等2年再度嘗試。

星艦第1次飛往火星將搭載特斯拉（Tesla）人形機器人Optimus，而首批人類組員將安排在第2次或第3次登陸任務中。

馬斯克指出，他的願景是每兩年發射1000至2000次太空船至火星，以迅速建立可自給自足的永久人類定居點。

馬斯克 火星 SpaceX

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