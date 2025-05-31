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劍指科技大咖 德擬徵數位稅
德國政府正草擬計畫，準備對Meta、Google等跨國網路科技集團開徵百分之十的數位稅，可能進一步升高大西洋兩岸的貿易衝突。
今年五月初，德國總理梅爾茨的中間偏左執政聯盟同意「評估」開徵網路平台稅，並將這筆稅收用於改善國內媒體營運環境。
德國文化部長魏默廿九日接受「亮點」（Stern）雜誌訪問時表示，新政府研擬對全球網路平台課徵數位稅，受影響的科技公司自願在德國繳納更多稅的選項，也在考量之列。德國新政府已著手為開徵數位稅奠定法律基礎，並表示數位稅適用於在德國使用他人內容並且賺進「數十億營收」的科技平台。
魏默稱讚澳洲對大型平台線上廣告營收徵百分之五的稅「簡單有效」，並表示德國數位稅「可能」比照澳洲模式，但稅率可能較高。
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