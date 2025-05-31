聽新聞
0:00 / 0:00

劍指科技大咖 德擬徵數位稅

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合外電
德國政府正準備對Meta、Google等跨國網路科技集團開徵數位稅。美聯社
德國政府正準備對Meta、Google等跨國網路科技集團開徵數位稅。美聯社

德國政府正草擬計畫，準備對MetaGoogle等跨國網路科技集團開徵百分之十的數位稅，可能進一步升高大西洋兩岸的貿易衝突。

今年五月初，德國總理梅爾茨的中間偏左執政聯盟同意「評估」開徵網路平台稅，並將這筆稅收用於改善國內媒體營運環境。

德國文化部長魏默廿九日接受「亮點」（Stern）雜誌訪問時表示，新政府研擬對全球網路平台課徵數位稅，受影響的科技公司自願在德國繳納更多稅的選項，也在考量之列。德國新政府已著手為開徵數位稅奠定法律基礎，並表示數位稅適用於在德國使用他人內容並且賺進「數十億營收」的科技平台。

魏默稱讚澳洲對大型平台線上廣告營收徵百分之五的稅「簡單有效」，並表示德國數位稅「可能」比照澳洲模式，但稅率可能較高。

德國 Meta Google

延伸閱讀

正港老錢風！朗格 X Concorso老爺車 獻時間寶貴真義

Meta合作Anduril開發鷹眼系統 可偵測遠程無人機

德國柏林計劃申辦2036奧運 掀民眾反彈聲浪

台積電德國成立晶片設計中心 德：強化歐洲半導體自主

相關新聞

英媒觀察…陸科技業 正為「沒輝達的未來」做準備

英國金融時報廿九日報導，對美國強力管制輝達等人工智慧（ＡＩ）晶片巨擘的產品輸出中國大陸，中國大陸科技巨擘已開始籌備「沒輝...

劍指科技大咖 德擬徵數位稅

德國政府正草擬計畫，準備對Meta、Google等跨國網路科技集團開徵百分之十的數位稅，可能進一步升高大西洋兩岸的貿易衝...

攜手新創公司 Meta跨足國防

Meta和新創公司Anduril宣布合作，將為美國陸軍開發名為鷹眼的虛擬實境（ＶＲ）、擴增實境（ＡＲ）頭戴裝置，可偵測數...

穩定幣合法化將成犯罪幫兇？ 克魯曼：恐危及美國公債和金融穩定

若無意外，美國國會即將通過穩定幣法案「GENIUS Act」，將穩定幣合法化。知名經濟學者克魯曼警告，這是很糟糕的主意，...

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

隨著川普再度入主白宮，德國存放在美國紐約的黃金準備是否安全，逐漸再次成為大眾討論議題。

美4月PCE消費支出及通膨雙雙降溫 Fed料仍將按兵不動

美國4月個人消費支出（PCE）明顯降溫，通膨也僅微幅上升，顯示關稅對通膨的影響尚未反映，但民間消費行為從搶購轉為審慎。預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。