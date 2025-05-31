聽新聞
0:00 / 0:00

攜手新創公司 Meta跨足國防

聯合報／ 國際中心／綜合報導
Meta將攜手國防承包商Anduril工業公司，為美軍開發新產品。路透
Meta將攜手國防承包商Anduril工業公司，為美軍開發新產品。路透

Meta和新創公司Anduril宣布合作，將為美國陸軍開發名為鷹眼的虛擬實境（ＶＲ）、擴增實境（ＡＲ）頭戴裝置，可偵測數英里外無人機，找出隱藏目標，並讓美軍士兵與人工智慧（ＡＩ）驅動的武器互動。

二○一七年創立的美國國防新創公司Anduril近年已從美國國防部和各軍種獲得多項重要合約，包括美國海軍陸戰隊反無人機系統、美國空軍「雷霆穹頂」（Thunderdome）項目。

華爾街日報（ＷＳＪ）指出，這套系統底層技術為Meta的ＡＩ模型和Anduril的軟體平台。Meta去年十一月開放ＡＩ模型作為軍事應用。此項合作標誌Meta更進一步跨足國防領域。

美軍 無人機 Meta

延伸閱讀

美國預測房價指標史上最低迷 房市即將大崩盤？

Meta合作Anduril開發鷹眼系統 可偵測遠程無人機

路透：美國將擴大對台軍售 加強對大陸武力犯台嚇阻力道

DeepSeek升級 再嗆OpenAI

相關新聞

英媒觀察…陸科技業 正為「沒輝達的未來」做準備

英國金融時報廿九日報導，對美國強力管制輝達等人工智慧（ＡＩ）晶片巨擘的產品輸出中國大陸，中國大陸科技巨擘已開始籌備「沒輝...

劍指科技大咖 德擬徵數位稅

德國政府正草擬計畫，準備對Meta、Google等跨國網路科技集團開徵百分之十的數位稅，可能進一步升高大西洋兩岸的貿易衝...

攜手新創公司 Meta跨足國防

Meta和新創公司Anduril宣布合作，將為美國陸軍開發名為鷹眼的虛擬實境（ＶＲ）、擴增實境（ＡＲ）頭戴裝置，可偵測數...

穩定幣合法化將成犯罪幫兇？ 克魯曼：恐危及美國公債和金融穩定

若無意外，美國國會即將通過穩定幣法案「GENIUS Act」，將穩定幣合法化。知名經濟學者克魯曼警告，這是很糟糕的主意，...

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

隨著川普再度入主白宮，德國存放在美國紐約的黃金準備是否安全，逐漸再次成為大眾討論議題。

美4月PCE消費支出及通膨雙雙降溫 Fed料仍將按兵不動

美國4月個人消費支出（PCE）明顯降溫，通膨也僅微幅上升，顯示關稅對通膨的影響尚未反映，但民間消費行為從搶購轉為審慎。預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。