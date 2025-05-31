社群行銷凱蒂貓帶財 三麗鷗股東權益報酬率飆

三麗鷗、愛德萬測試、東京威力科創等日企，去年在增進資本效率上取得進展。這些企業的股東權益報酬率（ROE），在迄至今年3月為止的上一會計年度中，達到30%或更高水準。

ROE是衡量企業股票資產回報的關鍵指標，根據日本媒體的資料，凱蒂貓的母公司三麗鷗在2024會計年度的ROE達到48.6%。包含愛德萬測試在內的半導體相關企業，也寫下破紀錄的30%左右，表現超越日本企業9%的平均數字。

三麗鷗的ROE一路由2018會計年度的7%，至2022年略高於16%；到2023年則提高至29%左右。2024年更躍升19個百分點，逼近50%，是當年度日本企業中第三高。該公司的行銷策略以社群媒體為基礎，並聚焦包含凱蒂貓及其他角色等智慧財產（IP），已證明有效果，並將公司淨利推升至史上最高水準。

愛德萬測試則由對其用於人工智慧（AI）晶片的測試裝置的強勁需求所推升。其ROE上升19個百分點，至34%，位居第六。排名第10的東京威力科創，ROE為30%，第11名則是迪思科（28%），主要歸功於其先進的產品。ROE資料蒐集自日經500股票平均指數中的約310家公司，排除金融服務業及未在3月結算財務的公司；其中半數左右（約150間公司）的ROE數據達到或超越10%的一般目標。