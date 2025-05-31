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關稅空窗期 二手名表熱賣

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國總統川普掀起的貿易戰，引發名表買家趕在關稅可能上路前夕，搶購二手勞力士（Rolex）和百達翡麗（Patek Philippe）等名表。（路透）
美國總統川普掀起的貿易戰，引發名表買家趕在關稅可能上路前夕，搶購二手勞力士（Rolex）和百達翡麗（Patek Philippe）等名表。（路透）

美國總統川普掀起的貿易戰，引發名表買家趕在關稅可能上路前夕，搶購二手勞力士（Rolex）和百達翡麗（Patek Philippe）等名表。

彭博資訊報導，總部設在倫敦的手表交易平台Subdial數據顯示，月底發薪後，二手名表市場向來都會出現一波交易熱潮。而今年4月，發薪後的交易量比平日多160%，遠高於以往發薪後對比平日交易量的112%增幅。

Subdial創辦人戴維斯（Christy Davis）受訪時表示，美國和英國的交易量成長尤為顯著，「人們聽到關稅就說『慘了，我們快買吧』」，「然後等到發薪日，銷量就一飛衝天」。

這個趨勢也呼應瑞士手表整體的出口情況。瑞士4月手表出口成長近20%至25億瑞士法郎（30億美元），其中對美出口激增逾倍，因業者趕在川普揚言可能對瑞士加徵的31%關稅落實前出貨。

根據瑞士手表產業聯盟的資料，由貴金屬、鋼和雙金屬打造的手表，出口成長的幅度最大，這些原料也是川普課稅的對象。

Vontobel資產管理公司分析師伯茲齊說，上月對美出口量增加，可能僅是出口商為避免高關稅所產生的一次性反應，而非需求的結構性增加。瑞士4月手表對美國以外地區出口下滑6.4%，延續今年初的低迷之勢，其中，亞洲市場表現持續疲弱，對中國大陸出口下滑三成。

二手手表市場則延續2月、疫情後低點以來的逐步回彈之勢。彭博Subdial手表指數2月觸底迄今上漲約5.3%，回到去年10月水準，但與三年前觸及的疫後高點相比，仍有一段距離。當時二手高檔手表價格，隨著疫情解封而飆漲。

美國 瑞士 川普

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