川普關稅措施生效 美國4月PCE年增2.1%…意外放緩

儘管美國總統川普對大多數國家課徵的關稅4月2日生效，美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標、個人消費支出物價指數（PCE）4月增幅降溫程度卻超乎預期。

法新社報導，美國商務部今天公布，4月PCE年增幅度為2.1%，和3月修正後增幅2.3%相比滑降，也略低於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）訪調經濟學家預估中位數2.2%，只比聯準會長期目標2%略高。

至於受外界普遍關注、扣除波動較大的食品和能源價格後的「核心」PCE，4月和去年同期相比上漲2.5%，略低市場預期增幅2.6%。

和3月相比，美國4月PCE與核心PCE則都是略增0.1%。

川普（Donald Trump）4月2日在其所謂「解放日」宣布對大多數國家課徵10%關稅，數天後再對數十個美國貿易夥伴國大增關稅，不過此後這些多加的高稅率關稅已得到緩徵。

川普政府是想利用關稅來增加收入，以及處罰對美國貿易逆差龐大的夥伴國。但如今這樣的計畫正受到法律挑戰。