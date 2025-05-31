1分鐘看世界／法國商學院提供外籍生入學管道 吸引他國學生赴法就讀

法國商學院為擔憂赴美留學簽證被取消的他國學生提供快速入學管道，並延長申請入學期限，鼓勵其前往就讀。巴黎高等商學院校長劉國堅說，約有100所法國大學及高等專業學院已在商討，協調幫助在美或本欲留美的外籍生。

愛爾蘭／廉航瑞安收盤價達標 CEO可領38億元股票選擇權

廉航瑞安航空股價29日收在23.74歐元，連續第28個交易日收盤價高於21歐元，這讓執行長歐黎瑞（見圖）符合領取價值逾1.11億歐元（約新台幣38億元）股票選擇權的條件。

聯合國／明年元旦起裁員6,900人 美斷金援引發財務危機

路透報導，聯合國預計明年元旦起，刪減37億美元預算當中的20%、裁員約6,900人。美政府撤銷數億美元對聯合國提供的可支配資金，並積欠近15億美元分攤資助金，引發該組織財務危機。

美國／證管會撤銷幣安民事訴訟 打壓加密業行動落幕

證管會（SEC）29日撤銷對全球最大加密幣交易所幣安（Binance）的民事訴訟，美國史上對加密產業最嚴厲的打壓行動落幕。 SEC前年6月控告幣安哄抬成交量、挪用客戶資金並誤導投資人。

美國／房市景氣降溫 4月賣家比買家多50萬人

不動產公司Redfin分析顯示，截至4月美國房屋賣家幾乎比買家多50萬人，寫下12年前開始彙編這項數據來最大落差，顯示美國房市可能正在降溫。Redfin預估，美國房價今年底前將下跌1%。

南韓／鯊魚寶寶製作公司申請IPO 估值達5.1億美元

YouTube點閱冠軍鯊魚寶寶（Baby Shark）製作公司碰碰狐（Pinkfong），29日向南韓證交所申請辦理首次公開發行股票（IPO），將在Kosdaq掛牌。該公司估值約7,000億韓元（5.1億美元）。

日本／官方召集豐田、本田等車廠 研發Level 4自駕科技

當局29日宣布計劃建立一套合作架構，讓豐田、本田等國內車廠能一起開發人工智慧（AI）輔助的Level 4自動駕駛科技。政府則將負責補助AI基礎建設發展，並協助培養軟體開發人才。

越南／川普大樓有望明年動工 耗資估達10億美元

知情人士透露，胡志明市規劃中的川普大樓，若獲當局核准，有望明年動工，是川普集團繼上周動土的高球渡假村後，在越南第二個大計畫，估耗資約10億美元，並由當地夥伴提供多數資金。