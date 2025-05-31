德擬對科技大咖課數位稅

德國政府正草擬計畫，準備對Meta、Google等跨國網路科技集團開徵10%的數位稅，可能進一步升高大西洋兩岸的貿易衝突。

德國文化部長魏默29日接受「亮點」（Stern）雜誌訪問時表示，新政府研擬對全球網路平台課徵數位稅，受影響的科技公司自願在德國繳納更多稅的選項，也在考量之列。

今年5月初，德國總理梅爾茨的中間偏左執政聯盟同意「評估」開徵網路平台稅，並將這筆稅收用於改善國內媒體營運環境。

魏默在訪談中說：「我們對此事嚴肅看待。」他表示已邀請Google領導層及重量級業界代表，共同討論數位稅的替代方案，「包括自願承諾」。

德國若是對Google、Meta和其他美企課稅，可能進一步加劇歐、美貿易緊張關係。美國總統川普指控歐盟給美商不公平待遇，揚言課高關稅報復。

但魏默指出，德國新政府已著手為開徵數位稅奠定法律基礎，並表示數位稅適用於在德國使用他人內容並且賺進「數十億營收」的科技平台，例如Google以及Meta的臉書和Instagram，並向他們徵收相當於在德國廣告營收10%的稅金。

他稱讚澳洲對大型平台線上廣告營收徵5%的稅「簡單有效」，並表示德國數位稅「可能」比照澳洲模式，但稅率可能較高。他表示，澳洲經驗顯示，對廣告收益徵稅不會觸動價格大幅變動。