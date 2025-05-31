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川普當面施壓鮑爾降息 認為不調降利率不利經濟

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（左）29日在白宮會見Fed主席鮑爾，這是川普第二個任期以來首次與鮑爾面對面會談。川普的重點依然是敦促聯準會儘速降息。圖為2017年檔案照。（路透）
美國總統川普（左）29日在白宮會見Fed主席鮑爾，這是川普第二個任期以來首次與鮑爾面對面會談。川普的重點依然是敦促聯準會儘速降息。圖為2017年檔案照。（路透）

美國總統川普29日在白宮會見聯準會（Fed）主席鮑爾，這是川普第二個任期以來首次與鮑爾面對面會談。川普的重點依然是敦促聯準會儘速降息。

白宮新聞秘書李維特29日在記者會上表示，川普當面告訴鮑爾，他認為不降息是在犯錯。她補充表示，不降息「讓我們在經濟上相對於中國大陸和其他國家，處於不利地位，總統對此一直大聲疾呼，公開場合如此表示，而且，我現在可以透露，私下也是。」

至於川普是否有討論對鮑爾的規劃及是否有意替換他，李維特回應表示沒有，鮑爾聯準會主席的任期將於2026年5月屆滿。

聯準會當天稍早發布聲明稱，鮑爾是應總統川普之邀，在白宮會晤，兩人討論經濟發展情況，包括經濟成長、就業和通膨等問題。兩人上次會晤是在2019年11月。一位白宮官員表示，財政部長貝森特和國家經濟委員會主任哈塞特也出席此次會議。

聯準會在聲明中指出，「鮑爾主席並未與總統討論對貨幣政策的預期，只強調政策路徑將完全取決於即將公布的經濟數據，及其對經濟前景的意義。」鮑爾告訴川普，聯準會官員將基於「嚴謹、客觀、非政治性分析」作成決策。李維特確認該聲明正確無誤。

鮑爾本月初曾表示，除非總統主動要求，否則他不會尋求與川普會面，「我從未要求與任何一位總統會面，也永遠不會，這總是由對方提出的」。

面對川普不斷擴大和變化的關稅政策帶來的經濟不確定性，聯準會今年來一直維持利率不變，並稱對政策保持耐心合宜。決策官員也幾乎口徑一致地表示，已宣布的關稅措施預料將打壓經濟成長且推高通膨。

鮑爾是在川普第一任總統任期內，於2017年獲他提名出任聯準會主席，但兩人在川普第一任內就已為利率問題翻臉。川普重返白宮之後，對聯準會不願配合降息更是再三表達不滿，並批評鮑爾的領導，稱他在調整政策方面經常慢半拍，還曾用「大魯蛇」稱呼，並一度揚言要撤換他。

鮑爾 聯準會 川普

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