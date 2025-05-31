印度第1季GDP大增7.4%

印度上季經濟表現大幅超越市場預期，主要受營建和製造業帶動，在貿易緊張加劇之際，進一步鞏固其做為下一個全球主要成長引擎的地位。

印度統計部30日表示，1至3月國內生產毛額（GDP）比去年同期增長7.4%，增幅遠高於路透分析師預期的6.7%，也高於前一季經修正後的6.4%，為2024年同季以來最大增幅。至於在截至3月為止的一整年度，印度經濟成長6.5%。

國際貨幣基金（IMF）已預期印度今年將成為全球第四大經濟體，GDP規模將達到4.187兆美元，超越日本的4.186兆美元。

不過，雖然印度仍保持著全球成長最快主要經濟體這個頭銜，但步伐已明顯比過去幾年的平均成長率8%要來得放緩。為了達成總理莫迪要讓印度在2047年成為已開發國家的目標，該國必須維持那樣的步伐。

在GDP占比高達57%的民間消費者支出，上季僅年增6%，增幅低於前一季修正後的8.1%，雖然對耐久財和拖拉機等農具的鄉村需求增長，但都市消費仍持續低迷。

為刺激經濟，印度央行在前兩次政策會議已共降息2碼，預料6月6日的下次會議也將再次降息。