穩定幣合法化將成犯罪幫兇？ 克魯曼：恐危及美國公債和金融穩定

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

若無意外，美國國會即將通過穩定幣法案「GENIUS Act」，將穩定幣合法化。知名經濟學者克魯曼警告，這是很糟糕的主意，恐會升高美國爆發金融危機的風險

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼30日撰文說，除非國會議員突然良心發現並恢復理性，否則這項穩定幣法案很可能在共和、民主兩黨支持下過關，賦予穩定幣合法地位，他對此表示憂心忡忡。

穩定幣唯一經濟理由：促進犯罪活動

「穩定幣」（stablecoin）是一種加密代幣，一如比特幣（Bitcoin），誰握有解鎖金鑰，這個資產就「屬於」誰。但有別於比特幣和其他加密幣以美元計的價格波動劇烈，穩定幣因為有傳統資產（例如美國公債）作擔保，照理說以美元計的價值是固定的。穩定幣發行者為維繫那種穩定性，而持有美國公債這類資產，以備必要時贖回。

克魯曼指出，穩定幣發行者就好比美國南北戰爭前（以下簡稱「戰前」）的銀行，當時官方貨幣是金幣和銀幣，但許多銀行發行紙本鈔券，承諾持有者在需要時可換回金/銀幣。同理，穩定幣公司也承諾用美元贖回他們發行的代幣。

不同點是，戰前銀行發行鈔券有其用途，因為那時聯邦政府尚未發行紙鈔，所以銀行券可在平日合法商務往來中扮演重要角色，儘管這些未受監管的早期銀行中，有些是「野貓銀行」，專門以發行的銀行券騙錢。

對照下，今日的穩定幣並無明顯的實用用途，不能用來購買日常物品，倒不如用簽帳卡、Venmo、Zelle、匯款等便捷且成本低廉的支付方式。那麼，何不直接使用美元，何必改用據說以美元作擔保的代幣？

克魯曼給的答案是，相較於銀行帳戶有名有姓，存款歸屬明確，每筆交易也有跡可循，穩定幣所有權的歸屬與轉讓則具匿名特性。這對想從事洗錢、勒索、購買毒品等不法情事的歹徒來說極有價值。

換言之，克魯曼說：「使用穩定幣的唯一經濟理由，是促進犯罪活動。」

但力挺「GENIUS Act」的政治人物了解這個道理嗎？有些人也許心知肚明，對其他人而言，則可能牽扯到政治獻金、個人財富等利害關係。

穩定幣合法化將危及金融穩定

更嚴重的問題是，穩定幣發行商有如科技加強版的戰前銀行，大部分都未受監管，所以一旦倒閉，把錢停泊在他們那裡（或接受他們發行的鈔券）的人沒有安全網可倚靠。也因此，戰前銀行體系一再發生大規模擠兌「恐慌」。

今天，美國聯邦政府嚴加監管銀行業其來有自，目的正是要限縮爆發金融危機的風險。2008年金融海嘯之所以來襲，主要與躲避監管的「影子銀行」有關。而穩定幣正是一種新型的影子銀行。

穩定幣發行公司明白，確實有可能遭遇這種擠兌風險，於是大型發行商強調自己累積了龐大的美國公債儲備，償債能力不成問題，試圖讓穩定幣持有者安心。

但如此一來又會產生新問題：穩定幣遭擠兌，恐演變成美國公債遭擠兌！因為一旦穩定幣持有人爭先恐後想把持有的代幣兌換回美元，將迫使穩定幣發行商急著賤價拋售美國公債，後果便是市場利率竄升。

克魯曼的結論是，讓穩定幣使用普及、合法化，將對美國整體金融穩定構成新的風險--而這一切只為了讓犯罪者更容易做生意。

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