美4月PCE消費支出及通膨雙雙降溫 Fed料仍將按兵不動

美國4月個人消費支出（PCE）明顯降溫，通膨也僅微幅上升，顯示關稅對通膨的影響尚未反映，但民間消費行為從搶購轉為審慎。預料聯準會（Fed）仍將繼續觀望後續的經濟數據，6月會議仍將維持利率不變。

各項數據如下：

整體PCE平減指數比3月上升0.1%，符合預估，比3月時的0%略高；比去年同期上升2.1%，低於預估的2.2%，也低於3月時的2.3%升幅。

扣除食品和能源價格的核心PCE平減指數，比3月上升0.1%，符合預估，略高於3月時的0%；比去年同期上升2.5%，符合預估，但低於3月時的2.7%升幅（修正數）。

個人消費支出比3月增加0.2%，符合預估，但遠小於3月時的0.7%增幅。扣除通膨後的實質個人消費支出比3月增加0.1%，比預估的0%略高，但比3月時的0.7%增幅明顯下降。

個人所得則大幅增加0.8%，高於預估的0.3%，及3月時的0.7%增幅。所得增幅大於消費支出增幅，顯示消費者憂慮經濟降溫，因而撙節支出，增加儲蓄。