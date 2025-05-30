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川普關稅違憲裁決遭暫緩 亞股大多收低

中央社／ 香港30日綜合外電報導
美國總統川普充滿爭議的大規模關稅措施前天遭到法官裁定違反憲法後，昨天又獲得美國上訴法院批准暫緩裁決，令相關不確定性升高。亞洲股市今天收盤大多應聲下跌。 示意圖／AI生成
美國總統川普充滿爭議的大規模關稅措施前天遭到法官裁定違反憲法後，昨天又獲得美國上訴法院批准暫緩裁決，令相關不確定性升高。亞洲股市今天收盤大多應聲下跌。 示意圖／AI生成

美國總統川普充滿爭議的大規模關稅措施前天遭到法官裁定違反憲法後，昨天又獲得美國上訴法院批准暫緩裁決，令相關不確定性升高。亞洲股市今天收盤大多應聲下跌。

法新社報導，美國國際貿易法庭（U.S. Court ofInternational Trade）28日將川普（Donald Trump）上任後宣布的關稅措施大多裁定違憲，指其踰越總統權限。消息激勵全球股市勁揚。

不過，川普稱這項裁決「糟糕透頂」，應「迅速決定性」永久撤銷。美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Courtof Appeals for the Federal Circuit）也在昨天裁定暫緩國際貿易法庭的裁決。

眼看川普的關稅將在不同法院經歷法律戰，官司可能打到最高法院，分析師警告，這恐怕會令市場震盪加劇，並衝擊美國與其他國家的貿易談判。也有人預料，川普將找到其他方式來實行他的關稅措施。

觀察家表示，一系列最新發展引發外界對於美國與其他國家的貿易談判產生疑慮，包括與歐洲聯盟（EU）的協商，以及美國已經與英國敲定的協議。

與此同時，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受福斯新聞台（Fox News）訪問時透露，數週前同意暫停關稅戰的美中兩國談判「稍微停滯」，可能有必要由川普來與中國國家主席習近平對話。

東京和香港股市今天收盤皆應聲挫跌1.2%，上海股市也收低0.5%，首爾、新加坡、馬尼拉和曼谷股市同樣收跌。但雪梨和威靈頓股市收盤上漲。

貿易談判 美國 川普 亞股

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