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美中關稅效應！全球缺船、缺櫃搶出貨 運價指數連漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
美中同意90天內調降雙邊關稅搶出貨發威，遠東到美國每FEU(40呎櫃)飆漲，遠東到美西漲幅57.9%、遠東到美東每FEU(40呎櫃)漲幅45.8%，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數連四漲，漲幅達到三成。路透
美中同意90天內調降雙邊關稅搶出貨發威，遠東到美國每FEU(40呎櫃)飆漲，遠東到美西漲幅57.9%、遠東到美東每FEU(40呎櫃)漲幅45.8%，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數連四漲，漲幅達到三成。路透

美中同意90天內調降雙邊關稅搶出貨發威，遠東到美國每FEU(40呎櫃)飆漲，遠東到美西漲幅57.9%、遠東到美東每FEU(40呎櫃)漲幅45.8%，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數連四漲，漲幅達到三成。隨著運價漲勢再起，將進一步推升長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）第3季獲利。

全球已經開始出現缺船、缺櫃排擠效應，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於30日出爐，指數上漲486.59點至2072.71點，周漲幅30.7%。其中遠東到歐洲、地中海運價也都大漲，漲幅達兩成及三成。

根據最新一期出爐運價，船舶調度排擠效應發威，遠東到歐洲運價連續兩周上揚，歐洲每TEU(20呎櫃)達1,587美元，較前一期上漲270美元，周漲幅20.5%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3061美元，較前一期上漲733美元，周漲幅31.5%。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達5,172美元，較前一期大漲1,897美元，漲幅57.9%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達6,243美元，較前一期大漲1,959美元，漲幅45.8%。

全球海運市場都摩拳擦掌準備迎接需求回籠，美國已經傳出大型通路商庫存去化後，即將出現無貨可賣窘境，這個事情對於美國消費者來說是一件大事，隨著美中兩邊初步談成協議後，只要客戶雙方談好新關稅的支付方式後，都是急著要出貨，才能趕上開學潮及感恩節的需求。

關稅 運價 美國 消費者 感恩節 川普

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