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川普關稅政策前景不確定性升高 日本股市收跌

中央社／ 東京30日綜合外電報導
美國國際貿易法庭近日裁定總統川普越權，限白宮10天內暫停對等關稅，但聯邦巡迴上訴法院又暫緩國際貿易法庭的裁決，投資人對川普關稅政策的不確定性升高，日本股市今天收跌。 示意圖／AI生成
美國國際貿易法庭近日裁定總統川普越權，限白宮10天內暫停對等關稅，但聯邦巡迴上訴法院又暫緩國際貿易法庭的裁決，投資人對川普關稅政策的不確定性升高，日本股市今天收跌。 示意圖／AI生成

美國國際貿易法庭近日裁定總統川普越權，限白宮10天內暫停對等關稅，但聯邦巡迴上訴法院又暫緩國際貿易法庭的裁決，投資人對川普關稅政策的不確定性升高，日本股市今天收跌。

日本政府最新數據顯示，東京5月扣除生鮮食品後的核心通膨率攀升至3.6%，高於各界預期。一些分析師認為，這讓日本中央銀行更有可能升息。

日股基準日經指數收盤下挫467.88點或1.22%，來到37965.10點。

東證股價指數收盤小跌10.45點，或0.37%，來到2801.57點。

關稅 日股 日本 指數 川普

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