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美管制EDA銷陸！新思科技證實被通知 收回財測、傳暫停在陸服務

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
在美國管制晶片設計軟體銷往中國大陸後，半導體設計軟件公司新思科技（Synopsys）收回本季與全年財測。圖為新思科技執行長加齊。路透
在美國管制晶片設計軟體銷往中國大陸後，半導體設計軟件公司新思科技（Synopsys）收回本季與全年財測。圖為新思科技執行長加齊。路透

美國管制晶片設計軟體銷往中國大陸後，半導體設計軟件公司新思科技（Synopsys）收回本季與全年財測，股價29日在美股收盤轉為下跌1.6%。路透報導，該公司已通知中國大陸員工，暫停在當地的服務和銷售，並停止接受新訂單，以遵守美國的出口管制新規。

媒體報導美國商務部下令，要求新思科技、益華（Cadence）、和西門子等主要電子設計自動化（EDA）供應商銷售產品到中國大陸前，須先取得出口許可。

新思科技29日公布上季財報時，執行長加齊（Sassine Ghazi）出面表示希望澄清各方揣測，表明還沒收到BIS的通知，「我們無法對尚未收到的通知可能產生的影響進行推測」。新思科技當時也揭露，在止於4月底的年度第2季（上季）中國大陸營收年減29%至1.575億美元，占總營收的9.8%。

但幾小時後，新思科技發布聲明表示，「在2025年5月29日新思發布上季財報後，新思收到商務部工業與安全局（BIS）的來函，通知與中國大陸的出口新管制相關事宜」，並且收回本季與全年財測，「新思科技目前正在評估BIS來函對事業、營運結果及財務情勢的潛在衝擊」。

路透30日引述新思科技的內部信函指出，新思科技已通知中國大陸員工，暫停在當地的服務和銷售，並停止接受新訂單，直到收到進一步釐清的訊息，「我們的初步解讀，這些新的限制措施廣泛禁止在中國銷售我們的產品和服務，自2025年5月29日起生效」。

新思科技的內部信函說，新的管制措施將影響所有中國大陸客戶，包括在中國大陸工作的全球客戶員工，以及任何地方的中國大陸軍方用戶。新思科技未立即回覆路透記者的置評請求。

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