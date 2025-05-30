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Meta合作Anduril開發鷹眼系統 可偵測遠程無人機

中央社／ 舊金山29日專電

Meta和崛起中的美國國防新創Anduril今天宣布合作為美國陸軍開發名為鷹眼（EagleEye）的VR/AR頭戴裝置，可偵測數英里外的無人機，並讓美軍士兵與AI驅動的武器互動。這項合作標誌Meta正跨足國防領域。

2017年創立的美國國防新創公司Anduril近年崛起，已從美國國防部和各軍種獲得多項重要合約，包括美國海軍陸戰隊反無人機系統、美國空軍「雷霆穹頂」（Thunderdome）項目。

同時，Anduril與台灣關係密切。去年7月，中國因不滿美國對台軍售攻擊型無人機，宣布對6家美國軍工公司實施制裁，Anduril為其中之一。

Anduril和美國科技公司Meta今天宣布合作開發名為鷹眼（EagleEye）的系統，內含智慧眼鏡、頭戴裝置及其他穿戴裝置，導入虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）技術，並搭載感測器，強化美軍士兵聽覺和視覺。

華爾街日報（WSJ）指出，這套系統可偵測數英里外的無人機，找出隱藏目標，並能讓美軍士兵與人工智慧（AI）驅動的武器互動。底層技術為Meta的AI模型和Anduril的軟體平台。

Meta去年11月開放AI模型作為軍事應用。此項合作標誌Meta更進一步跨足國防領域。

據華爾街日報，兩家公司已共同競標一份價值高達1億美元（約新台幣30億元）的美國陸軍VR裝置合約，倘若得標，將成為Meta與美國國防部的重大合作案。

Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）在科技圈形象鮮明。他15歲創辦VR頭戴裝置公司Oculus VR，後來被臉書（Facebook）收購。2017年，臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）因一筆具有爭議性的政治捐款將他解雇，兩人如今再度合作受到關注。

另外，拉奇也是美國總統川普（Donald Trump）的忠實支持者。

去年，在Anduril遭中國制裁後，拉奇曾接受彭博（Bloomberg）訪問，他表示，與台灣關係緊密是公司被中國共產黨制裁的原因之一，並指出中國真的非常害怕這些系統。

美軍 美國 Meta

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