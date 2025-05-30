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輝達和戴爾聯手打造 美能源部2026年啟用超級電腦

中央社／ 加州柏克萊29日綜合外電報導

美國能源部今天指出，2026年啟用的「道納」（Doudna）超級電腦將使用輝達公司（Nvidia）和戴爾公司（Dell）技術。

路透社報導，新一代超級電腦的名稱是以科學家、諾貝爾獎得主道納（Jennifer Doudna）之名命名，她開發的變革性基因編輯技術「CRISPR」舉世聞名。這台超級電腦未來將設置在加州柏克萊（Berkeley）的「勞倫斯柏克萊國家實驗室」（Lawrence BerkeleyNational Laboratory）。

在能源部長萊特（Chris Wright）參與這座實驗室的一次活動中，官員表示新一代超級電腦系統將使用內建輝達最新Vera Rubin晶片的戴爾水冷式伺服器，未來將可提供1萬1000名研究人員使用。

萊特在記者會表示：「它將推動從化學、物理到生物學的科學發現。」

美國能源部運營的超級電腦幫助科學家進行基礎科學研究。道納表示，她早期在CRISPR上的研究依賴能源部的支持。

此外，美國能源部超級電腦亦負責設計和維護美國的核武庫。

輝達執行長黃仁勳在這次活動中指出：「這台超級電腦是人類最重要的工具之一。它是推動知識發現的工具。」

他說：「它是我國科學發現的基礎，也是我國經濟和技術領先地位的基礎，而這也攸關國家安全。」

黃仁勳發表這番言論的前一天，他一方面讚揚美國總統川普，另一方面嚴厲批評美國對中國出售輝達晶片的出口管制，這些措施導致輝達損失數十億美元營收。

輝達 超級電腦

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