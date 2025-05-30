香格里拉對話新加坡展開 美方料強化印太夥伴角色

香格里拉對話今天在新加坡展開，在中國防長缺席情況下，預料美國國防部長赫格塞斯將進一步向亞洲各國國防領袖展現美方作為區域夥伴角色。而南海、台海議題也預計是會中討論重點之一。

2025年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）今天至6月1日在新加坡舉行。美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）走馬上任的頭幾個月多聚焦國內議題，這次將赴新加坡首度對外說明美國在印太國防政策的展望。

美國駐新加坡大使館高級官員告訴中央社等媒體，印太地區是美國外交政策的優先事項之一，期盼夥伴關係使盟友與夥伴更安全、穩定且繁榮。美方此次派出「強大的代表團」參加香格里拉對話，展現對印太地區的堅定承諾。

赫格塞斯曾出訪菲律賓和日本，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎接受中央社訪問表示，美方應會繼續表示傳統上對於維持區域穩定和嚇阻力道的承諾，不過在川普政府近來政策局勢變化之下，美國國內政治和經濟動盪，或許會讓區域國家出現質疑，美國相關立場實際上能維持多久。

中國國防部發言人張曉剛日前宣布，中方由中國人民解放軍國防大學代表團參加今年香格里拉對話，至於國防部長董軍為何不出席，他則以「沒有其他更多的訊息」作答。莊嘉穎表示，中方這次不派防長，或許認為香會及其相關雙邊會議在這個時間點不是優先事項，或許有其他理由，而中國可能更希望把注意力放在自己舉辦的香山論壇上。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將在香格里拉對話發表演說，他昨晚與新加坡總理黃循財走訪當地熟食中心，吸引大批人潮。

馬克宏日前訪問越南，也是近10年來首度有法國總統赴越南進行國是訪問。越共總書記蘇林（To Lam）與越南國家主席梁強（Luong Cuong）接待馬克宏，雙方簽下十多項協議，包括核能合作與20架空中巴士採購合約。馬克宏向梁強表示，面對「嚴重的失衡」和「權力論述或恐嚇再現」，雙方必須採取共同行動，強調「維護基於法律的秩序，是繁榮的必要條件」，向東南亞表明法國可作為美、中之外的第三可靠選項。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）也將在香格里拉對話上演說，他在日前第46屆東南亞國家協會（ASEAN）領袖高峰會指出，全球地緣政治格局正發生變化，貿易體系也面臨新的壓力，尤其是美國近期加徵單邊關稅的舉措。