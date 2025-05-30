日宮內廳：秋篠宮長女真子迎來第一個孩子 因已脫離皇籍未掌握詳情
日本宮內廳宣布，秋篠宮文仁親王和紀子親王妃的長女小室真子，與丈夫小室圭迎來了他們的第一個孩子。
日本電視台報導，小室真子婚後一直居住在美國。據宮內廳表示，秋篠宮夫婦對於第一個孫輩出生感到非常欣喜，並由衷祝女兒與女婿一家人幸福，但因為小室真子已經脫離皇籍，因此並未掌握具體情況，也未公開孩子的性別等具體訊息。
連結：https://x.com/tvmania24/status/1928316311957831838
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