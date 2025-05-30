日宮內廳：秋篠宮長女真子迎來第一個孩子 因已脫離皇籍未掌握詳情

美國總統川普力推延長減稅措施的新法案，被包裝成利民方案，卻暗藏對氣候政策與社會福利的重擊。綠色稅收抵免將被大幅削減，太陽能等氣候友善能源補貼遭砍，恐導致電費上漲、再生能源投資下滑。同時，雖提高低收入戶兒童稅收抵免，卻也計畫縮減醫療補助與社福支出。這場「減稅換補貼」的政策重構，重塑了稅收分配結構——誰真受益，誰要付出代價，說得清嗎？

2025-05-30 06:00