好市多營收與獲利雙雙優預期 同店銷售強增8% 曝關稅應對戰術

好市多（Costco）周四公布上季財報，營收和獲利均超出預期，而且同店銷售較去年同期成長8%。好市多不提供年度展望，但該公司領導層在財報後電話會議談到關稅給業務帶來的挑戰，以及和更高的成本，該股在盤後交易小跌0.5%。

在截至5月11日的3個月間，好市多的淨利增至19億美元，即每股盈餘4.28美元，優於去年同期的16.8億美元，即每股3.78美元。上季營收是632.1億美元，大致符合預期的631.9億美元，較去年同期的585.2億美元顯著成長。

零售業重要指標的同店銷售增長8%，而不包括汽油和外匯變化影響的電子商務銷售額較一年前大增近16%。

隨著關稅引發經濟憂慮，並可能推升通貨膨脹，會員制倉儲俱樂部反而能從中受益，例如以量販優惠和具競爭力價格出名的好市多，即使消費者減少支出，也會傾向續訂會員資格，而好市多因為規模大，在與供應商談判價格時擁有更強大的優勢。

根據財務長米勒奇普，好市多的美國銷售額有大約三分之一來自進口自其他國家的商品，從中國大陸進口的商品約占美國總銷售的8%。

一些零售同業已警告，關稅提高意味商品售價調漲。但好市多執行長執行長瓦克瑞斯表示，好市多在尋找降低關稅成本的方法，以保持低價。該公司採購人員緊急下單，在關稅實施前將產品運往美國。它也將關稅較高國家的商品轉移到非美市場。該公司自有品牌Kirkland Signature還增加在地化採購，於商品銷售地區直接採購生產。

與其他零售商相比，好市多銷售的商品種類較少。米勒奇普表示，這意味好市多是更大的買家，有更好的議價優勢，價格談不攏的話，好市多也能換別的品牌賣。

米勒奇普說，好市多在某些狀況下吸收了關稅成本，另一些狀況下則調漲價格。例如維持來自中美洲和南美洲的鳳梨和香蕉的價格，因為這些是必需品，但提高中美洲和南美洲鮮花的價格，因為這是裁量性支出。

截至周四收盤，好市多股價今年來上漲約10%，漲幅遠遠超過同期標普500指數不到1%的漲幅。